Kostanjeviški turizem - Premalo poznamo lokalne zgodbe

28.9.2021 | 10:05

Pia Peršič (foto: P. P.)

Kostanjevica na Krki - Turistični obisk že močno presega ponudbo – Ob ponedeljkih včasih tudi 30 ljudi pošljejo v drugo občino na kosilo – Kostanjevica je lahko med tednom tudi prestižni raj

Letošnja turistična sezona je bila v dolenjskih Benetkah zelo dobra. To potrjujejo tudi podatki, ki pravijo, da je bil obisk, ki so ga registrirali v tukajšnjem TIC-u, za 100 odstotkov večji kot leta 2020 pa tudi precej večji kot v predkoronskem letu 2019. Lani je Kostanjevico obiskalo le odstotek tujih obiskovalcev, zato pa je bilo ogromno domačih gostov, k čemur so pripomogli predvsem turistični boni.

Tako pripoveduje Krčanka Pia Peršič, ena izmed dveh uslužbenk (druga je Maša) v kostanjeviškem TIC-u, na novi lokaciji, na Kambičevem trgu 5, ki je predvsem za obiskovalce bolj lična, primerna in bolj dostopna točka, tudi za gibalno ovirane, kot je bila prejšnja turistična pisarna v Lamutovem salonu, ki ga je poškodoval potres, ki je katastrofalno prizadel hrvaško Petrinjo in je bila selitev zato nujna.

Obiskovalci niso bili samo seniorji, ampak so bili v precejšnji meri aktivni ljudje v srednjih letih. Na splošno je bilo veliko kolesarjev, vmes pa tudi nekaj pohodnikov, ki gredo po romarski Jakobovi poti od Slovenske vasi proti Trstu. »Razen nekaj vikendov, ko se počutiš kot sredi Portoroža, predvsem zaradi novega postajališča za avtodome, ki je bilo skoraj vsak vikend v kopalni sezoni polno, tako da ne moremo reči, da ni bila ta situacija s turističnega vidika pozitivna, je Kostanjevica lahko med tednom nekakšen prestižen raj, sploh v teh časih, ko si ljudje želijo odmika in diskretnosti, ne pa masovnega turizma,« pojasnjuje Pia.

September je postal zadnja leta kar prijeten poletni mesec, zgodnja jesen pa je v Kostanjevici še toliko lepša. »Od teh nekaj gostinskih ponudnikov je, žal, večina že precej hitro zaprla vrata in končala sezono. Ob ponedeljkih včasih tudi 30 ljudi, obiskovalcev TIC-a, pošljemo drugam, v drugo občino na kosilo. Turistični obisk močno presega ponudbo. ... Slovenci premalo poznamo lokalne zgodbe,« je prepričana Peršičeva.

Pavel Perc