Trk v Dolenjem Gradišču

28.9.2021 | 07:20

Včeraj ob 13.31 sta v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju, občina Šentjernej, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč avtovleki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli lažje poškodovano osebo.

Manjše pogorišče v gozdu

Ob 18.12 so gasilci PGD Turjak pogasili manjše pogorišče v gozdu v bližini Gradu Turjak v občini Velike Lašče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 uew zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ, na izvodu JUGOTEHNIKA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI, izvod Proti Metliki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BADOVINAC;

- od 15:15 do 16:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MERCATOR CIKAVA;

- od 17:00 do 18:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE KOGENERACIJA;

- od 18:30 do 19:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP THLADILNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica Vodovod - nizkonapetostno omrežje – Jablance, Dolšce med 8. in 11. uro; na območju TP Malo Mraševo, nizkonapetostno omrežje – Malo Mraševo med 11. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mrzlava vas, Sobenja vas, Vitovc Stankovo, Globočice med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Taborniški dom, nizkonapetostno omrežje – Anzelc med 8. in 12. uro.

M. K.