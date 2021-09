Nadškof Zore bo umestil Sajeta za novomeškega škofa

28.9.2021 | 07:40

Novi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, na levi apostolski nuncij nj. eksc. msgr. Jean-Marie Speich, desno pa dosedanji novomeški škof msgr. Andrej Glavan (Foto: L.Markelj/DL)

Mirna Peč

Novi novomeški škof Andrej Saje bo danes prevzel vodenje škofije. V novomeški stolnici ga bo ob 18. uri slovesno umestil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Škofovska posvetitev Sajeta, ki ga je papež za novomeškega škofa imenoval junija letos, je potekala v nedeljo v župnijski cerkvi svetega Kancijana in tovarišev v Mirni Peči.

Sajeta so v škofa posvetili prvi novomeški škof in trenutni administrator novomeške škofije Andrej Glavan, apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich in krški škof Jože Marketz.

Ob posvetitvi je prejel znamenja škofovske službe - škofovski prstan, pokrivalo mitro in pastirsko palico. Prstan izraža edinost Cerkve in njenega ustanovitelja Kristusa, pastirska palica pa skrb za vernike. Za škofovsko geslo si je Saje izbral stavek Živimo po duhu, njegov grb pa krasijo čebela, plamen in tehtnica.

Papež Frančišek je Sajeta za novomeškega škofa imenoval junija letos, slabi dve leti po tistem, ko mu je dotedanji škof Glavan v skladu s cerkveno tradicijo ponudil odstop, ker je dopolnil 75 let.

Saje, rojeni Novomeščan, je bil do imenovanja za škofa sodni vikar - oficial Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani in docent na ljubljanski teološki fakulteti. Škofija, ki jo prevzema, je relativno mlada, saj je bila s papeževim odlokom ustanovljena leta 2006, istočasno kot murskosoboška in koprska škofija.

STA/R.M.