Vse več otrok v novomeški bolnišnici: urgenca je za res nujna stanja!

28.9.2021 | 10:05

Vse večji naval na Urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto (Foto: DL/L.Markelj)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto je zaradi močno povečanega porasta respiratornih okužb pri otrokih, izjemen naval na bolnišnico. Zasedene so praktično že vse pediatrične postelje pri nas. Kot so zapisali v izjavi za javnost, obstoječ kader takšnega obsega dela ne zmore več, zato javnosti sporočajo, da ukinjamo Specialistično pediatrično ambulanto, še vedno pa izvajajo ultrazvočne preglede kolkov dojenčkov in preglede v pediatrični kardiološki ambulanti.

Starše zato prosijo, da se z bolnimi otroki odločajo za obisk osebnih pediatrov in prihajajo po pomoč v bolnišnico le takrat, ko gre za resna, življenjsko ogrožujoča stanja, oziroma, ko pacienti potrebujejo hospitalizacijo. V nasprotnem naj starši svoje bolne otroke odpeljejo k pediatrom na primarni ravni, torej v Zdravstveni dom.

Vse večji naval je tudi v Urgentnem centru, kamor prihajajo tudi pacienti iz drugih regij, zato v novomeški bolnišnici še enkrat pozivajo bolne, da se v čim večji meri odločajo za obisk osebnega zdravnika in ne takoj urgence, če to res ni nujno, po nujno medicinsko pomoč pa naj se odpravijo v kraju kjer živijo in na novomeško urgenco pridejo le takrat, ko nimajo druge možnosti, je v sporočilu za javnost zapisalo vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto.

