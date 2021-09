Vlomi, zasegi, nezakoniti prehodi

28.9.2021 | 10:20

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Med kontrolo prometa v Dolah so metliški policisti ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes. Med postopkom so ugotovili, da 40-letni voznik iz Grosuplja nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita, na neregistriranem in nezavarovanem avtomobilu pa je imel nameščene ukradene registrske tablice. Vozilo so začasno zasegli in o ugotovitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomilci povzročili škodo, kradli denar in alkohol



V naselju Kolonija na območju Mokronoga je med 22. in 26. septembrom nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 25. in 27. septembrom, ko so bili lastniki odsotni, je v Šmalčji vasi na območju PP Šentjernej neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Ivančni Gorici je neznani storilec vlomil v prostore športnega društva in odtujil alkoholne pijače. Nastalo je za okoli 300 evrov škode.

Nezakonito čez državno mejo

Policisti so med varovanjem državne meje na območju Žuničev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 21 državljanov Afganistana, v Novem mestu pa še dva državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti prejeli kar 171 klicev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer posredovali v 47 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 171 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Metliki so kršitelju zasegli avtomobil cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

R.M.