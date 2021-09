Včeraj 1037 novih okužb, umrlo devet bolnikov

28.9.2021 | 12:20

Foto: Profimedia

Ljubljana - Včeraj so ob opravljenih 4785 PCR-testih potrdili 1037 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 21,7 odstotka testov. V bolnišnicah zdravijo 419 covidnih bolnikov, sedem manj kot dan prej, intenzivno nego pa jih potrebuje 107. Umrlo je devet bolnikov s covidom-19.

Najmlajši hospitalizirani bolnik ima 18 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 27 let, je objavila vlada.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13.124 aktivnih primerov okužb, kar je 354 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 839, kar je 39 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 619 okužb na 100.000 prebivalcev. Včeraj so opravili tudi 37.051 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testom.

Po podatkih vlade so včeraj cepili 4817 oseb. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je v Sloveniji cepljenih 1.118.318 ljudi oz. okoli 53 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki cepiva pa 991.678 oseb oz. okoli 47 odstotkov prebivalstva.

Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 63 odstotkov oseb, z vsemi potrebnimi odmerki pa 56 odstotkov oseb. Med starejšimi od 50 let jih je s prvim odmerkom cepljenih 74 odstotkov, z vsemi pa 68 odstotkov.

Včerajšnje okužbe po občinah

Jugovzhodna Slovenija – Metlika 23, Novo mesto 19, Dolenjske Toplice 5, Črnomelj in Šentjernej 4, Trebnje, Kočevje in Šmarješke Toplice 3, Žužemberk, Semič, Straža in Mirna Peč 2, Šentrupert 1

Posavje – Krško 20, Brežice 8, Radeče in Kostanjevica na Krki 3, Sevnica 1

M. Ž., STA