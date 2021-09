AVDIO: V Sevnici se lotevajo prenove in dograditve kanalizacije

28.9.2021 | 13:40

Pogodbo sta podpisala sevniški župan Ocvirk in direktor Komunale Sevnica Udovč (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Občina Sevnica je s tamkajšnjo Komunalo danes podpisala pogodbo za prenovo in dopolnitev kanalizacije na območju obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici in Drožanjski cesti pod gradom ter Pod Vrtačo. Vrednost pogodbenih del z davkom znaša 800.000 evrov. Občina si je za naložbo zagotovila evropsko in državno denarno podporo.

Gradnja sekundarne kanalizacije na Drožanjski cesti leta 2012 (Foto: Arhiv DL)

Občina bo za naložbo v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - Občina Sevnica dobila nekaj več kot 465.000 evrov evropskega in nekaj več kot 80.000 evrov državnega denarja. Sama bo pokrila preostanek v znesku slabih 100.000 evrov, je ob podpisu pogodbe povedal župan Srečko Ocvirk.

Kot glavni projektni cilj je navedel novogradnjo odsekov, kjer še nimajo urejene javne gospodarske infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, v sklopu katerih bo na kanalizacijski sistem možno priključiti dodatne enote.

Naložba obsega gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti. Rezultat tega projekta bo tudi hidravlično izboljšanje posameznih delov sevniške kanalizacije. Začetek terenskih del predvidevajo novembra, dela morajo končati do konca junija leta 2023, je še dejal Ocvirk.

Direktor sevniške Komunale Mitja Udovč je pojasnil, da projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavljajo sedem gravitacijskih kanalov, dva tlačna kanala v skupni dolžini nekaj manj kot 1,6 kilometra in še dve črpališči.

Po koncu projekta bo na omenjeno kanalizacijo in čiščenje odplak priključenih nekaj več kot 5600 populacijskih enot, od teh bo dodatnih oz. novopriključenih skoraj 150 populacijskih enot, je še navedel Udovč.

Po podatkih sevniške občine v nadaljevanju prenove tamkajšnje kanalizacije pripravljajo še druge podobne projekte. Navedli so projekte kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode na območju Krmelja, kanalizacijo in rastlinsko čistilno napravo Loka, kanalizacijo in rastlinsko čistilno napravo na Blanci ter podoben projekt v Šentjanžu.

Pripravljajo tudi nov občinski operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, so še zapisali na sevniški občini.

STA/R.M.