Rokometašice Krke odhajajo na morje

28.9.2021 | 14:10

ŽRK Krka ima v novi sezoni visoke cilje (Foto: Arhiv DL)

Med tem ko se bo večina ženskih rokometnih zasedb 1. ženske lige jutri potegovalo za napredovanje v četrtfinale slovenskega pokala, se bodo Izoljanke, Novomeščanke, Ptujčanke in Krimovke pomerile na prestavljenih prvenstvenih dvobojih.

Rokometašice Trga ABC Izole bodo na prestavljeni tekmi prvega kroga v domači dvorani gostile zasedbo novomeške Krke v sredo, ob 19. uri. Prenos tekme bo na Facebook strani 1. ženske rokometne lige. Petnajst minut kasneje se bo v Ljubljani začel dvoboj med Krimom Mercatorjem in Ptujem.

Borut Hren, trener Trga ABV Izole je pred tekmo povedal: "Po sobotni tekmi s Celjankami v sredo ponovno pričakujemo zahtevnega tekmeca, ekipo novomeške Krke. Glede na to, da nas že od samega začetka prvenstva spremljajo težave in poškodbe, si predvsem želim, da odigramo tekmo brez kakšne dodatnih poškodb. Glede na to, kako so punce odigrale prvi polčas z Z'dežele, me to navdaja z optimizmom. Kljub poškodbam, rokometašice, ki do sedaj morebiti niso bile v ospredju, prevzemajo odgovornost in se trudijo igrati na čim višji ravni. Upam, da bomo to prikazali tudi proti Krki iz Novega mesta."

Alja Borsan, rokometašica Krke iz Novega mesta, pa pravi: "Jutri odhajamo v Izolo, kjer bomo odigrale prestavljeno tekmo prvega kroga. Na dvoboj se že dobro pripravljamo, tako da bomo na obračun odšle sproščene in pripravljene. Verjamem, da se bomo borile ter prikazale dobro igro z željo, da domov odnesemo dve točki."

R.M.