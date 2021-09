Na AC trčila tovornjaka; sledi vojne pri Stari Bučki

28.9.2021 | 18:45

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 13.45 sta na avtocesti pri Čatežu ob Savi, občina Brežice, trčili tovorni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in z absorbcijskim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so na kraju oskrbeli lažje poškodovano osebo in jo prepeljali v SB Brežice.

Nevarne najdbe pri Stari Bučki

Ob 9.23 je v gozdu pri naselju Stara Bučka, občina Škocjan, občan našel več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pirotehniki so območje preiskali in našli sedem minometnih min kalibra 81 mm in topovsko granato kalibra 76,2 mm, nemške in italijanske izdelave, vse iz obdobja 2. svetovne vojne. Najdena eksplozivna sredstva so odstranili in uničili na varni lokaciji.

M. K.