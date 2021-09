Ob prazniku občine podelili priznanja

29.9.2021 | 12:40

Prejemniki občinskih priznanj v družbi župana (foto (tudi v fotogaleriji): Bojan Štefanič)

Kočevje - Občina Kočevje je s slavnostno prireditvijo "Tu, kjer sem doma" v športni dvorani Kočevje sinoči proslavila bližajoči se občinski praznik, ki ga sicer obeležujejo 3. oktobra, v spomin na zasedanje Zbora odposlancev leta 1943 v Kočevju. Ob tej priložnosti je župan dr. Vladimir Prebilič podelil najvišja občinska priznanja za leto 2021. Humkovo nagrado je prejel glasbenik Tadej Tomšič, Verderberjevo nagrado športni trener Feliks Papež in Kozlerjevo nagrado ekološki kmetovalec Marko Kocjančič. Najvišje priznanje, Grb občine Kočevje, je ob 70-letnici delovanja prejelo Planinsko društvo Kočevje.

Na prireditvi ob prazniku občine Kočevje je župan dr. Vladimir Prebilič kot osrednji govornik v svojem nagovoru izpostavil številne dosežke občine Kočevje v preteklem letu, predvsem pa poudaril pomen sodelovanja in delovanja v širšo družbeno korist, še posebno v današnjem času, ki pred nas postavlja številne izzive. Delovanje v dobrobit skupnosti pa je tudi ena od pomembnih kakovosti vseh občinskih nagrajencev, ki s svojim uspešnih delovanjem pomembno prispevajo k ugledu in razvoju občine.

Utemeljitve nagrad

Občina Kočevje je tako letos najvišje priznanje Grb Občine Kočevje podelila Planinskemu društvu Kočevje, ki letos obeležuje jubilejnih 70 let delovanja. V tem času so postali nepogrešljiv del lokalne skupnosti. Priznanje so prejeli za svoj prispevek skupnosti in k razvoju občine skozi organizacijo številnih dogodkov, od dela z mladimi in izobraževanj, do aktivnega sodelovanja s civilno zaščito in drugimi organizacijami, sodelovanja pri razvoju turizma in promocije Kočevskega ter aktivnega delovanja na področju ohranjanja okolja. Nagrado je prevzel predsednik društva Milan Mlakar.

Humkovo nagrado za leto 2021 je prejel glasbenik Tadej Tomšič za izjemne dosežke na področju glasbe in dela z mladimi glasbeniki. Saksofonist, dirigent in skladatelj je eden najvidnejših slovenskih jazzistov, ki se z glasbo ukvarja že od šestega leta. Obenem pa je aktiven tudi na področju dela z mladimi glasbeniki kot predavatelj glasbene estetike, improvizacijskih in aranžerskih tehnik, vodenja za razne manjše in večje glasbene zasedbe. Je tudi avto aranžmaja kočevske himne »Tu, kjer sem doma«.

Verderberjevo nagrado je za dosežke na področju športa prejel Feliks Papež za obuditev atletike in začetek načrtne in sistematične vadbe atletike za otroke v Kočevju. Je ustanovitelj in predsednik Atletskega in maraton kluba Kočevje ter pobudnik, ustanovitelj in izvajalec prepoznavne mednarodne športne prireditve Tek Veronike Deseniške.

Kozlerjevo nagrado pa je za uspehe na področju gospodarstva letos prejel Marko Kocjančič kot najbolj zgleden gospodar na Kočevskem pri vzreji goveda in delovanja na področju prehrambne proizvodnje. Pot v podjetništvo na področju kmetijstva se je začela z vzpostavitvijo kmetije v Gotenici, ki je danes največja ekološka kmetija v Sloveniji, in zagotavlja kakovostno domačo hrano, pridelano s spoštovanjem do okolja in živali, tudi našim vrtcem in šolam. Naziv častnega občana in Spominska plaketa Občine Kočevje letos nista bila podeljena.

Kulturni program in novo kulturno leto

V glasbenem delu prireditve je nastopil lanskoletni nagrajenec in vsestranski glasbeni ustvarjalec Roman Zupančič. Na odru pa so se mu pridružili tudi številni glasbeni prijatelji: Mitja Ferenc, Tina Veselinovič, Sebastjan Vukan, Martin Lunder, Nejc Čurič in Nika Stefanišin, ki so skupaj navdušili občinstvo v dvorani in pred zasloni. Dogodek si je bilo namreč možno ogledati v živo tudi na spletu.

Prireditev je postregla še s kratkim dokumentarnim filmom ob 550-letnici mestnih pravic, hkrati pa je bilo v sklopu prireditve razkrito novo kulturno tematsko leto 2022, poimenovano »150 let srednjega šolstva na Kočevskem«. “Oktobra 1872 je s poukom začela prva generacija kočevskih gimnazijcev, deset let kasneje se je izobraževanje začelo tudi v strokovni šoli za lesno industrijo. Že skoraj 150 let je Gimnazija in srednja šola Kočevje nepogrešljiv del lokalne skupnosti. S široko paleto izobraževalnih programov nudi kakovostno možnost izobraževanja v domačem okolju, s katerim že vrsto let tesno sodeluje," je o prihajajočem kulturnem letu zapisal ravnatelj Gimnazije in srednje šole Kočevje Tomaž Markovič, so v izjavi za javnost zapisali na Občini Kočevje.

R. M.

Galerija