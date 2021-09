V avtu pod gozdno cesto našli preminulo osebo

29.9.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.10 je na gozdni poti pri Dolenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, občan našel osebno vozilo, ki je bilo okoli 25 metrov pod cesto prislonjeno na drevo. V vozilu je bila preminula oseba. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, stabilizirali vozilo ter odklopili akumulator. S tehničnim posegom so mrtvo osebo izvlekli iz vozila, jo z vrvno tehniko prenesli do ceste ter predali pogrebni službi. Na kraju so bili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI, TP OSREČJE;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJSKA GORA, na izvodu GORENJSKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – Libenšek med 8. in 13. uro in na območju TP industrijska cona Krško med 22.30 in 24. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Marendol, nizkonapetostno omrežje – Celestina med 8. in 12. uro.

