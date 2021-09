Visoka zmaga na začetku državne lige

29.9.2021 | 07:50

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v prvi tekmi 1. kroga lige Nova KBM premagali Zlatorog Laško s 120:70 (32:23, 56:38, 90:57).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Španič (Postojna), Mohorič (Velenje), Novak (Hruševje).

* Krka: French 14 (0:2), Gibbs 24 (1:1), Stergar 20 (4:6), Stipčević 17, Stavrov 13 (3:3), Stipaničev 7 (3:3), Škedelj 2, Lapornik 10 (2:2), Macura 13 (1:3), Klobučar.

* Zlatorog Laško: Jančar Jarc 7 (1:2), Medved 10, Pirš 2, Filipič, Kalan, Copot 8, Kellner 20 (2:3), Grušovnik 8, Dragan 15 (2:4), Strajnar.

* Prosti meti: Krka 14:20, Zlatorog Laško 5:9.

* Met za tri točke: Krka 18:27 (Gibbs 7, Stipčević 5, Stergar 2, Stavrov 2, Lapornik 2), Zlatorog Laško 11:19 (Kellner 4, Dragan 3, Medved 2, Copot 2).

* Osebne napake: Krka 17, Zlatorog Laško 19.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke in Zlatoroga Laško so odprli novo sezono državnega prvenstva, dvoboj pa se je končal s pričakovano zmago Novomeščanov. Preostale tekme 1. kroga v prvem delu prvenstva bodo v soboto, 2. oktobra.

Varovanci Daliborja Damjanovića so imeli nekaj težav le na začetku prve četrtine, ko so gosti iz Laškega povedli najprej za osem (13:5), nato pa še za devet točk (19:10) v sedmi minuti. Toda nato je Krka z delnim izidom 22:4 že do konca prve četrtine postavila stvari na svoje mesto.

V prvih minutah druge četrtine so se Laščani približali na -6, a je nato domače moštvo znova strnilo vrste in si do polčasa priigralo 18 točk naskoka.

Strelsko razpoloženi Novomeščani so v drugem delu le še povišali prednost, stotico pa presegli že v 34. minuti srečanja. Na koncu je razlika znašala kar 50 točk.

Pri domačih se je najbolj izkazal Temple Gibbs s 24 točkami, od tega 17 v prvem polčasu v vsega 13 minutah, 20 jih je dodal še Leon Stergar, Rok Stipčević pa se je ustavil pri 17. Pri gostih je bil najbolj razpoložen Jan Kellner z 20 točkami.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitam fantom za 35 minut dobre osredotočenosti, dobre igre, sodelovanja v napadu in obrambi. Trudili so se, niso podcenjevali nasprotnika in tega sem najbolj vesel. Je pa zato bilo prvih pet minut tekme katastrofalnih. Sedaj nas čaka tekma z Mornarjem in upam, da se bomo sestavili. S tem še posebej mislim na Kosija, upam, da bo tudi že Špan lahko pomagal. Še vedno moramo biti potrpežljivi, dobro delati in se s postavo, kakršno imamo, maksimalno truditi. Če bomo to konstantno počeli, bom vesel. Želim si le, da te tri dni do tekme z Mornarjem normalno treniramo ter da se najbolje pripravimo nanjo.

T. J. Gibbs, igralec Krke: »Velika ekipna zmaga, uspelo nam je dobro odigrati. Začeli smo počasi, do druge četrtine pa smo že našli pravo energijo, ki smo jo zadržali do konca tekme. Sedaj že gledamo na tekmo v soboto. Že jutri se začnemo pripravljati nanjo in prav s trdim delom lahko tak tempo prenesemo tudi na naslednje tekme.«

V naslednjem krogu Lige Nova KBM bodo Krkaši v sredo, 6. 10., gostovali pri Šentjurju. V soboto, 2. 10., ob 17.00 pa jih čaka prva domača tekma Lige ABA z Mornarjem iz Bara.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović po tekmi Dalibor Damjanović po tekmi