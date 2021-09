Novosti v vrtcu - Lepši, prijaznejši in varnejši

Stanka Kure, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj (foto: S. G.)

Črnomelj - V Vrtec Otona Župančiča Črnomelj je vključenih 354 otrok, od tega 83 novincev, vrtec pa deluje na petih lokacijah: Čardak, Loka, Dijaški dom, Mala hiška in Majer. Prav slednji je bogatejši za novo igralnico.

V enoti Majer so po novem štirje oddelki otrok, saj so poleg dosedanjih treh uredili novo igralnico za štirinajst otrok v starosti od dve do tri leta. Poleg nje je na novo urejena tudi garderoba. Zaradi delovanja vrtca na petih lokacijah so omogočili vpis vsem otrokom, katerih starši so oddali vlogo za vpis s 1. septembrom 2021. Novi oddelek na Majerju je prispeval k sprostitvi telovadnice na Čardaku, tako da jo lahko zdaj uporabljajo vrtčevski otroci, v popoldanskem času pa bo telovadnica namenjena plesnim uricam in Mali šoli športa. »Žal smo zato morali tudi otroke, ki so doslej hodili v enoto Čardak, seliti v enote Majer, Dijaški dom in Mala hiška. Pri razporeditvi smo morali upoštevati prostorske normative, otroke s posebnimi potrebami, starostna obdobja otrok, homogene skupine …« pojasnjuje ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj Stanka Kure.

Talne oznake za varno pot v vrtec (foto: S. G.)

Varna pot v vrtec

Otroci so preteklo leto sodelovali v projektu Trajna mobilnost v vrtce in šole. Ena izmed želja otrok, staršev in zaposlenih je bila označitev varnih poti v bližini vrtca, po katerih otrocih vsakodnevno v spremstvu prihajajo in odhajajo iz vrtca. Predloge so otroci s strokovnimi delavci posredovali tudi županu Andreju Kavšku in Občina Črnomelj je res poskrbela za večjo varnost s talnimi barvnimi oznakami – odtisi stopal.

Gozdna pedagogika in druge novosti

Med novostmi velja izpostaviti tudi dejavnost gozdne pedagogike. »Otroci bodo v bližnjih gozdovih in na travnikih odkrivali, kaj jim ponuja narava v vseh letnih časih. Ena od prednosti naravnega okolja je obilica nestrukturiranega materiala, ki pri otrocih spodbuja domišljijo. Opažamo, da so otroci v naravnem okolju bolj motivirani, samoiniciativni in manj je konfliktov. Gozdovi in travniki v okolici vrtca so čarobna mesta, kamor se otroci z veseljem vračajo,« pravi Kuretova.

V minulih mesecih so posodobili tudi spletno stran vrtca, novo grafično podobo in nekaj dodatne vsebine je dobila tudi publikacija vrtca. Strokovni delavci so otrokom na vrtčevskem igrišču narisali talne gibalne oznake, ki vabijo k igri in gibanju. Talne oznake bodo narisali tudi v enoti Loka.

Pisani barvni poligon za še več veselja v vrtcu (arhiv Vrtca Črnomelj)

Gradnja enote Loka po načrtih

Mnogi starši in otroci že komaj čakajo nov vrtec v Loki. Kot so pojasnili na Občini Črnomelj, vsa dela, ki jih izvajata podjetji TGH in CGP, potekajo po predvideni časovnici. Do 9. oktobra bo pripravljena temeljna plošča, tako da se potem začne gradnja sten objekta. Projekt naj bi bil končan prihodnje poletje.

Sabina Gosenca