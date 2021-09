Trend upadanja se je ustavil. Včeraj spet porast okuženih

29.9.2021 | 11:50

Profimedia

Opravili so 6408 testov PCR in potrdili 1339 okužb s koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Zadnji teden je število novih primerov koronavirusa upadalo, zato se je porajalo plaho upanje, da četrti val upada. Nekateri strokovnjaki in napovedovalci epidemije so govorili o "učinku pogoja PCT". Torkove številke postavljajo njihove prognoze na trhla tla. 1339 novih primerov je za 12,9 odstotne točke več kot prejšnji torek, ko so zaznali 1186 pozitivnih primerov.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 861, kar je 22 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 618 okužb na 100.000 prebivalcev. V torek so sicer opravili tudi 24.573 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s testi PCR.

Število hospitaliziranih je danes nižje kot v torek. V bolnišnicah se zdravijo 403 covidni bolniki, od tega jih 114 potrebuje intenzivno nego, kar devet več kot dan prej.

Umrli so štirje bolniki s covidom-19, je objavila vlada.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade v Sloveniji cepljenih 1.121.779 ljudi oz. okoli 53 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki cepiva pa 995.388 oseb oz. okoli 47 odstotkov prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 30 covidnih bolnikov, od tega osem na intenzivni terapiji. Štiri paciente so sprejeli, pet odpustili.

V SB Brežice se tudi danes za covidom zdravi en bolnik.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 20, Ribnica 19, Semič 13, Kočevje 11, Metlika 10, Dolenjske Toplice 8, Črnomelj 6, Trebnje in Šentjernej 4, Šentrupert in Straža 3, Šmarješke Toplice, Mokronog Trebelno in Sodražica 2, Žužemberk in Mirna Peč 1

Posavje - Krško 17, Brežice 12, Radeče 6, Sevnica 5, Kostanjevica na Krki 2

M. K.