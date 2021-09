Ličkali, a tudi peli, obujali spomine …

Pri redko kateri hiši še ličkajo kot nekoč. Blažičevi iz Štravberka so letos dobili pomoč.

Koruza se že suši.

Šmarjeta, Štravberk - Članice Društva podeželskih žensk Šmarjeta ne znajo le dobro peči in kuhati, ampak so mnoge vajene tudi kmečkih opravil. Tako so pred dnevi z veseljem priskočile na pomoč družini Blažič iz Štravberka (hribovska vasica na meji med novomeško in šmarješko občino) pri ličkanju koruze.

Kot pove predsednica društva Alenka Avsec, so združile prijetno s koristnim, obenem pa so poskrbele za ohranjanje tradicije. Včasih se je na kmetih veliko ličkalo, vaščanih so si pomagali med sabo in en večer ličkali pri eni družini, drugega pri drugi. S propadom manjših kmetij in siliranjem koruze je bilo takšnih druženje skoraj konec.

Blažičevim je koruza letos dobro obrodila, pokrhali so jo malo strojno, malo na roke, in velik kup storžev bi samo domačim vzel veliko časa za ličkanje. V družbi podeželk je šlo hitreje. Ličkali so na kozolcu, na pomoč so priskočili tudi sosedje in delo so hitro opravili.

Koruzo so nato še povezali in obesili, da se bo posušila. Blažičevi, ki imajo manjšo kmetijo, jo bodo porabili za krmo živali – imajo prašiče, konje, koze. Kot pove Avščeva, so ličkale kar tri generacije, starejši od 60 let, mlajši od 60 let in otroci. Bilo je veliko obujanja spominov, smeha in tudi zapeli so. Seveda na koncu ni manjkala dobra malica.

Predsednica DPŽ Šmarjeta Alenka Avsec pove, da bo prihodnje leto ličkanje koruze organizirala pri njih, saj so takšna druženja dobrodošla. Letos je bilo dogajanja zaradi covid-19 seveda manj, a članice so bile dejavne ob občinskem prazniku, stregle so ob otvoritvi Dvorca Gregorčič in prenovi trga v Šmarjeti, odšle so na izlet v Žalec, veselile so na pikniku … V društvu, ki teje 84 članov, želijo, da se stanje v družbi čim prej normalizira, da bodo lahko še bolj dejavne.

