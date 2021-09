Vandali nad novo poslovilno vežico v Semiču. Občina: ''Dejanje vredno vseh obsodb''

29.9.2021 | 14:10

Poslovilna vežica na pokopališču sv. Duh v Semiču je bila v letošnjem letu deležna celovite rekonstrukcije in ureditve nadstreška nad poslovilnim platojem. Obnovljeni so bili vsi notranji prostori, streha, inštalacija, fasada, stavbno pohištvo, dodana javna razsvetljava, spremenjena zunanja ureditev. Skupna vrednost investicije je znašala skoraj 263 tisoč evrov. Še preden pa je bila predana svojemu namenu, so jo poškodovali vandali, danes poročajo na spletni strani Občine Semič. Gmotna škoda je ogromna, dodajajo in opozarjajo, da bo sanacija poškodb na vežici bremenila občinski proračun, ki ga polnijo vsi občani.

To je obsojanja vredno dejanje, pravijo na občini, in so ga prijavili tudi policiji: ''Poslovilna vežica, ki je prostor zadnjega slovesa večine občank in občanov, naj bi odražala spoštovanje do vseh pokojnih in tistih, ki jih bomo obiskovali, vendar iz priloženih slik ni videti tako, saj so le-te jasen dokaz neodgovornega in nespoštljivega ravnanja.''

Občanke in občane prosijo, če so ali bodo v bodoče priča podobnim dejanjem, da to nemudoma sporočijo na policijsko postajo.

M. K.; foto: Občina Semič in B. V.

Galerija