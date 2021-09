52-letnik umrl v nesreči na strmem pobočju; tovornjakar na AC trčil v stoječe vozilo, to vozniku zapeljalo čez nogo

29.9.2021 | 13:25

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Včeraj okoli 16. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Dolenjimi Laknicami in Drečjim vrhom. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto je voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste po strmem pobočju. 52-letni voznik je umrl na kraju nesreče. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Prometna nesreča na avtocesti

Nekaj po 13. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti, iz smeri Ljubljane proti Obrežju, pri Čatežu ob Savi. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 67-letni voznik tovornega vozila znamke Iveco slovenskih registrskih oznak zaradi izpraznjene pnevmatike ustavil na desnem prometnem pasu, oviro zavaroval z varnostnim trikotnikom in poklical pomoč. Medtem, ko je čakal na pomoč in sedel na varnostni ograji, je po desnem prometnem pasu pripeljal 38-letni voznik tovornega vozila s polpriklopnikom, bolgarskih registrskih oznak. Ko je opazil stoječe vozilo, je pričel zavirati, vendar je kljub temu s prednji delom vanj močno trčil. Po trčenju je stoječe vozilo odbilo in s prednjim kolesom 67-letnemu moškemu prevozilo nogo. Huje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Dva lažje poškodovana



Včeraj nekaj pred 8. uro se je zgodila prometna nesreča v Nestoplji vasi. Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da je 37-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 36-letni voznik. Oba udeleženca sta se v nesreči lažje poškodovala.

Vinjenega pridržali

Policisti PP Metlika so v minuli noči med kontrolo prometa v Metliki ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 41-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. Zoper kršitelja bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Več škode kot izplena

V Novem mestu je v noči na torek nekdo vlomil v medomat in ukradel manjšo vsoto denarja. Z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Zasegli so mu zvočnik

Okoli 22. ure so bili policisti obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Brezje. Policisti so 49-letnega kršitelja opozorili na posledice nadaljevanja s kršitvijo, vendar opozorila ni upošteval, zato so mu zvočnik zasegli in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Skriti med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so na njem so odkrili dva državljana Afganistana. V tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak so orav tako odkrili dva državljana Afganistana. Okoli 19. ure so zaradi poskusa izmika mejni kontroli obravnavali še državljana Afganistana, ki so ga našli v tovornem vozilu turških registrskih oznak. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Nekateri so poskušali peš

Policisti so na območju Zilj (PP Črnomelj) izsledili in prijeli devet državljanov Afganistana, v Žuničih (PP Črnomelj) štiri državljane Afganistana in v Bojancih (PP Črnomelj) državljana Gambije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.