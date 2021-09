Prikaz nasprotnih dejstev: Odstopil, ker se ne gre več teh igric: ''Zakoni se izigravajo po celi črti''

29.9.2021 | 15:00

Izjave zdaj že nekdanjega samostojnega svetnika Darka Malnarja (na sliki) so sprožile oster odziv občinskega vodstva. (foto: arhiv; M. G.)

Opozarjamo na neresnična in neutemeljena dejstva in izjave bivšega občinskega svetnika Občine Kostel Darka Malnarja, ki se nanašajo na delo župana, občinskih svetnikov in občinske uprave. Vsa neresnična dejstva so v nadaljevanju demantirana.

V celoti neutemeljeni so očitki, da naj bi župan Občine Kostel, Ivan Črnkovič in občinski svetniki izigravali zakone in kršili poslovnik ter statut občine. Pri tem avtor članka oziroma g. Darko Malnar niti ne konkretizirata, kateri predpisi naj bi bili izigrani ali kako naj bi se kršila poslovnik in statut. Poudarjamo, da župan, občinski svetniki in vsa občinska uprava delujejo zakonito, transparentno, vestno in skrbno, predvsem pa si vsi prizadevajo za razvoj Občine Kostel in dobrobit vseh občank in občanov.

Na občinski upravi vsi delavci izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnih mest, na katerih so zaposleni, očitek o domnevnem zaposlovanju »županu všečnih ljudi« pa je popolnoma zmoten. V občinski upravi se zaposluje strokoven in ustrezno izobražen kader, ki svoje delo opravlja prizadevno in skrbno. V času županovanja župana Ivana Črnkoviča sta iz občinske uprave sicer odšla zgolj dva zaposlena, od katerih eden ni izpolnjeval pogojev za zasedbo delovnega mesta, eden pa je zaposlitev dobil drugje in je zato odšel iz občinske uprave.

Z občinskim premoženjem se ravna skrbno, preudarno in gospodarno in nikakor ne razsipno, kar izhaja že iz neprimerljivo boljšega finančnega stanja Občine Kostel, odkar je župan Ivan Črnkovič. Občina Kostel je bila namreč ob nastopu županovanja v velikih dolgovih – imela je za okoli 350.000 EUR neplačanih računov in okoli 650.000 EUR kredita. V takem stanju je Občina Kostel le s težavo uspešno delovala. Župan Ivan Črnkovič je uspel pridobiti boljšo obrestno mero za obstoječe kredite, tako da jih občina lažje odplačuje, dolgove iz naslova neplačanih računov pa je uspel poplačati tako, da se je skupaj z občinskimi svetniki odrekel plačam in sejninam, zaradi česar Občina Kostel prihrani veliko sredstev.

Ne drži izjava, da naj bi občina razprodala vse, kar je imela, še manj pa, da bi kaj podarila – občina ima v lasti ali pa solasti še veliko zemljišč, in sicer 697 tisoč m2 kmetijskih zemljišč, 9.750 tisoč m2 gozdnih površin in 1.734 tisoč m2 ostalih zemljišč. Prodana so bila namreč nekatera gozdna zemljišča, ki so bila zaradi nedostopnosti in lege na strmih pobočjih neuporabna in neprimerna tudi za posek lesa. Vsa gozdna zemljišča so bila prodana družbi v državni lasti, Slovenski državni gozdovi, d.o.o., ki sedaj upravlja z njimi.

Poudariti je potrebno še, da so bile asfaltirane določene občinske ceste do naselij, kjer je »živa« vsaj ena hiša in ki so bile še makadamske ter je bila ureditev nujno potrebna. Pri odločanju o asfaltiranju cest se ni favoriziralo tistih, ki vodijo do domovanj občinskih svetnikov, kot je nepravilno navedeno v članku, temveč tiste, katerih ureditev je bila nujno potrebna.

Očitki o posegih v okolje brez gradbenih dovoljenj, ki letijo na vrtine za vodo v Srobotniku in Jakšičih, so nesmiselni, saj za vrtino za vodo gradbeno dovoljenje ni potrebno, temveč je potrebno pridobiti le vodno soglasje, ki pa ga je Občina za obe vrtini za vodo tudi pridobila. Trenutno je sicer v pripravi projekt za izgradnjo vodnih zajetij, saj morajo prebivalci Srobotnika in Jakšičev vode še vedno prekuhavati. Ko bo projekt dokončan, bo občina zaprosila za gradbeno dovoljenje za izgradnjo le teh.

Župan Ivan Črnkovič, podžupan Miran Briški in občinski svetniki Občine Kostel