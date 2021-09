V bolnišnicah naval sprejemov otrok zaradi okužb dihal; eden od dveh pediatrov v brežiški SB na bolniški

29.9.2021 | 17:50

SB Brežice (foto: arhiv DL)

Brežice - Tudi po drugih bolnišnicah, ne le v UKC Ljubljana in novomeški bolnišnici, se soočajo s povečanim sprejemom otrok v bolnišnice zlasti zaradi respiratornih obolenj in črevesnih okužb. Zdravniki ugotavljajo, da so okužbe v takšnem obsegu kot sicer ob koncu jeseni v normalni sezoni.

Na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so navedli, da se sicer dnevno srečujejo z otroki, ki so okuženi z novim koronavirusom, a na srečo gre v večini primerov za blažje okužbe, ki jih lahko obravnavajo ambulantno.

Veliko pomembnejše so okužbe z drugimi virusi. Tako na kliniko vsakodnevno sprejemajo otroke z bronhiolitisom, ki ga povzroči respiratorni sincicijski virus (RSV), otroke z okužbo z rinovirusom in drugimi virusi, ki povzročajo okužbe dihal, od katerih so mnogi odvisni od dodanega kisika. Več je tudi otrok s črevesnimi okužbami, ki potrebujejo nadomeščanje izgubljenih tekočin.

"Takšno frekvenco okužb smo običajno srečevali šele ob koncu jeseni, letos pa je do večjega vala okužb verjetno prišlo zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, ki so lansko leto močno zmanjšali stike in možnost prenosa okužb med otroci," je pojasnil predstojnik mariborske pediatrične klinike Jernej Dolinšek.

Ker pa se s podobnimi znaki lahko kaže tudi okužba z novim koronavirusom, morajo pri vseh otrocih in njihovih starših upoštevati stroge izolacijske ukrepe, kar obremenjuje prostorske kapacitete na kliniki.

Bolezni otrok se pojavljajo izrazito sezonsko. V naslednjih mesecih tako pričakujejo veliko število bolnikov z akutnimi težavami, ki jih bo treba obravnavati takoj. Večje krčenje programov pri otrocih torej ne bo prava rešitev.

Eden od dveh brežiških pediatrov na bolniški

Na pediatričnem oddelku brežiške bolnišnice imajo zaradi okužb dihal te dni nekoliko več hospitaliziranih otrok kot običajno. Stanje je sicer obvladljivo, je ocenila direktorica Anica Hribar.

S kadrom imajo podobne težave kot v drugih bolnišnicah, predvsem pri izvajanju dežurne službe. Zaposlena imajo namreč le dva pediatra, od katerih je eden na daljši bolniški odsotnosti in se bo na delo vrnil čez mesec dni. Vsi otroci, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, to tudi dobijo.

Sicer pa bolnišnične specialistične ambulante tekoče opravljajo svoje delo, je še dejala Hribarjeva.

M. K.; STA