Gnojevka pred Qlandijo; s skupnimi močmi do onemoglega

30.9.2021 | 07:00

Gasilci največkrat na cestah čistijo oljne madeže, včeraj so gnojevko ... (simbolna slika; arhiv)

Sinoči ob 19.14 je bila na cesti od naselja Sevno proti nakupovalnem središču Qlandija v Novem mestu razlita gnojevka v dolžini približno 700 metrov. Gasilci GRC Novo mesto so sprali in očistili cestišče. Na kraju je bil delavec cestnega podjetja.

S skupnimi močmi do onemoglega

Ob 8.07 so v ulici Studenec, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Ivančna Gorica skozi okno vstopili v stanovanje in reševalcem ter policistom omogočili dostop do onemogle osebe. Reševalci NMP Ljubljana so osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Gorelo drevo

Včeraj ob 5.56 je v kraju Pleterje, občina Krško, gorelo drevo. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Gasili suho travo

Ob 14.37 sta ob Prapreški poti v naselju Otočec, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA 3, izvod proti Semiču.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanmi iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MLAKE, TP BRGLEZ, TP KUMPOLJE in TP PEČICE;

- od 8.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2, na izvodu POSTAJA;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRM, na izvodu SLAVIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Vrh Boštanj, nizkonapetostno omrežje – Vrh med 9. in 14. uro ter Pečje, Lončarjev dol, Gradec Blanca, Čanje, Žigerski vrh in Gračka gora med 8. in 13.30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Nova šola Videm, nizkonapetostno omrežje – Kajuhova levo, Lapajnetova, Trdinova med 8. in 13. uro.

M. K.