Druga zmaga za rokometašice Krke

30.9.2021 | 08:00

Foto: FB ŽRK Krka

Izola - Na zaostalem dvoboju 1. ženske rokometne lige so rokometašice novomeške Krke premagaloe Trgo ABC Izolo (26:17).

Za Novomeščanke je bila zmaga na Obali druga v tej sezoni po porazu s Krimom Mercatorjem in zmagi proti Zagorju.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 1. KROG:

sreda, 29. septembra:

ŽRK TRGO ABC IZOLA : ŽRK KRKA NOVO MESTO 17:26 (8:13)

Berzelak 5 (1), Nadarevič 3 (2); Kramar 8, Čopi 7 (1).

STATISTIKA

V dvorani Kraška sta zaostalo tekmo prvega kroga 1. ženske rokometne lige odigrali zasedbi Trga ABC Izole in novomeške Krke. Uvodne minute dvoboja so minile v znamenju enakovredne predstave obeh ekip, še v 25. minuti je rezultat bil izenačen na 8:8. A Novomeščanke so, po zaslugi hitrih prehodov iz obrambe v napad, povedla in si do polčasa ustvarile pet zadetkov prednosti (13:8). V nadaljevanju je četa Gašperja Kovača prednost uspela rutinirano zadržati in jo celo povečati. Dolenjke so ob izteku igralnega časa slavile zmago s 26:17. Pri gostiteljicah se je strelsko najbolje odrezala Leja Berzelak s sedmimi, pri gostjah pa Petra Kramar z osmimi zadetki. Nova tekmovalna izziva ekipi čakata že čez nekaj dni. Trgo ABC Izola bo gostovala v Žalcu, Krka Novo mesto pa v Velenju.

IZJAVI PO TEKMI

Ana Berzelak, rokometašica Trga ABC Izole: "Prvi polčas je bil res zelo dober. Obramba in napad sta se uskladila, še posebej bi rada izpostavila super obrambo in dobro predstavo naših vratark. Nato je sledilo pet minut hitrih nasprotnih napadov gostujoče ekipe, kar je privedlo do padca zbranosti v drugem polčasu ter do zgrešenih zadetkov, kar se je poznalo na rezultatu."

Blažka Fink, vratarka Krke Novega mesta: "Vedele smo, da nas čaka zahtevna tekma in smo prišle pripravljene na to. Po zelo težavnem prvem polčasu nam je uspelo ustvariti razliko s hitrimi nasprotnimi napadi in v drugem delu tekme pripeljati ekipo do zmage."



Izida zaostalih tekem 1. in 3. kroga v modri skupini v 1. slovenski rokometni ligi za ženske ter lestvica.

* Izida, zaostali tekmi 1. in 3. kroga:

- sreda, 29. september:

- modra skupina:

Trgo ABC Izola - Krka 17:26 (8:13)

Krim Mercator - Ptuj 49:23 (24:9)

- lestvica:

1. Krim Mercator 3 3 0 0 129:66 6

2. Z'dežele 3 2 1 0 93:64 5

3. Mlinotest Ajdovščina 3 2 1 0 88:71 5

4. Litija 3 2 0 1 91:90 4

5. Krka Novo mesto 3 2 0 1 74:78 4

6. Velenje 1 0 0 1 27:33 0

7. Zelene doline Žalec 2 0 0 2 50:68 0

8. Trgo ABC Izola 2 0 0 2 35:58 0

9. Zagorje 2 0 0 2 39:63 0

10. Ptuj 2 0 0 2 46:81 0

STA; M. K.