Pred začetkom 1. DOL za moške: Obeta se še eno zanimivo prvenstvo

30.9.2021 | 08:45

Dr. Borut Križ, muzejski svetnik Dolenjskega muzeja, je na novinarski konferenci odbojkarjev pred dnevi v Novem mestu razložil, zakaj je na dresih krkašev upodobljena silhueta halštatskega konjenika. (foto: arhiv DL; R. N.)

S tekmami prvega kroga se v soboto začenja Sportklub prva odbojkarska liga za ženske in moške, v katerih bo v letošnji sezoni nastopalo po osem ekip, še po osem jih bomo spremljali v 1B. ligi. Pri moških bodo lovoriko v svoji vitrini skušali ohraniti odbojkarji Merkur Maribora. Odbojkarji novomeške Krke bodo 2. oktobra doma gostili ekipo Salonit Anhovo. Svoje cilje so v Novem mestu že predstavili - okrepljeni Novomeščani pričakujejo, da se letos ne bodo borili za obstanek v 1. A-ligi, ampak želijo mešati štrene najboljšim ekipam.

Predstavniki vseh prvoligaških klubov so pred začetkom prvenstva svoja pričakovanja predstavili še včeraj v Ljubljani.

Odbojkarji Krke so s pripravami začeli 9. avgusta, z nekoliko spremenjeno ekipo, a še vedno s trdnim jedrom lanske. »Zelo sem zadovoljen z delom, ki smo ga opravili poleti. Menim, da nas čaka precej izenačeno prvenstvo, kar je za slovensko moško odbojko zelo dobro. Mislim, da nihče ne more vnaprej napovedati rezultatov, z izjemo najboljših treh ekip, ki bodo po mojem mnenju izstopale. V pripravljalnem delu smo odigrali 14 tekem. To je bila moja želja, saj sem hotel, da se čim bolj uigramo. Je pa pripravljalno obdobje v primerjavi z lanskim potekalo precej gladko, predvsem zaradi milejših ukrepov. Čakamo na začetek prvenstva in že tekmo proti Salonitu bomo skušali igrati na najvišji možni ravni in mislim, da bosta o zmagovalcu odločali točka ali dve,« razmišlja trener Tomislav Mišin.

M. K.; STA