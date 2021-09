Občina Šmarješke Toplice ima nov OPN

30.9.2021 | 12:15

Nov prostorski dokument bo omogočil nadaljnji razvoj šmarješke doline.

Vseh deset prisotnih občinskih svetnikov je za nov OPN dvignilo zeleni karton.

Irena Hočevar in Jelka Hudoklin iz podjetja Acer

Direktorica OU Mateja Kotnik (na levi), župan Marjan Hribar in Lidija Radkovič iz občinske uprave

Šmarjeta - Za občino Šmarješke Toplice je bil včeraj pomemben dan. Na večerni občinski seji so svetniki soglasno potrdili spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN). Gre za pomemben prostorski akt, ki predstavlja pravno podlago za posege v prostor in bo začrtal razvoj občine vsaj za desetletje ali več.

Da je bil postopek dolg in zahteven, je med drugim povedala krajinska arhitektka mag. Jelka Hudoklin iz podjetja Acer, kjer so dokument pripravljali. Opisala je celotno proceduro od leta 2017 naprej, ko se je Občina Šmarješke Toplice lotila priprave novega dokumenta oz. sprememb in dopolnitev OPN. Prvi OPN ima občina od leta 2012.

Glavni razlog za nov OPN so številne pobude občanov – več kot 260 jih je bilo – z novimi razvojnimi potrebami in ugotovitvami za izboljšavo, spremenjeni so bili tudi razni predpisi, nastopila so nekatera nova dejstva, ki jih je bilo treba vključiti v prostorski akt. Večina pobud se je nanašala na spremembo namembnosti zemljišč; tako novih za gradnjo – teh je bilo za 8,9 hektarov, kot za izvzem stavbnih zemljišč in spremembo nazaj v kmetijska zemljišča, kjer občani pač ne vidijo več potenciala oz. je šlo za izogib plačevanja morebitnega davka na nezazidana stavbna zemljišča. Redukcij je bilo za 6,7 hektarov.

Hudoklinova pove, da so bile pobude dane po vsej občini, občina je morala leta 2018 pridobiti tudi celovito presojo vplivov na okolje.

Mag. Irena Hočevar z Acerja je podrobneje predstavila nekatere spremembe v prostoru po celotni občini.

Občina Šmarješke Toplice ima še 55 hektarov nepozidanih stavbnih zemljišč od tega je 12 hektarov le cone v Dolenjem Kronovem, 2,2 hektara je zemljišč nad Prinovcem, ostalo je razpršeno po vaseh, skratka potenciala je še veliko, pravi tudi prvi mož šmarješke občine mag. Marjan Hribar, zelo zadovoljen, da je nov OPN sprejet. »Občina ima namreč tudi številne omejitve: arheološko območje, veliko je vodnih virov, tu gre daljnovod, ... Zato je vsaka dodatna možnost za nas tako pomembna,« je dejal.

O novostih, ki jih prinaša nov OPN - omenimo le ustvarjanje pogojev za širjenje podjetja Plastoform v Šmarjeti proti jugu ter nov športni park v Zburah - pa več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Župan Hribar se je ob koncu zahvalil vsem v podjetju Acer, ki so se potrudili, pa tudi občinski upravi, zlasti je izpostavil Staneta Bajuka, ki je odgovoren za okolje in prostor in je pri dokumentu zavzeto sodeloval od vsega začetka. Svetnike, ki so ta pomemben dokument za občino sprejeli soglasno in brez pripomb, pa je ob koncu seje povabil na kozarček.

Besedilo in foto: L. Markelj