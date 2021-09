Trebanjski Rem je gazela dolenjsko-posavske regije 2021

Z leve: Kaja Zoran iz Solis Tomber, Igor Kastelic, direktor regijske gazele, podjetja Rem, in Andrej Bajuk iz TEM Čatež. (foto: Luka Cjuha za Dnevnik)

Otočec - Trebanjsko podjetje Rem je letošnja gazela dolenjsko-posavske regije. To je njihov že četrti regijski naslov, leta 2016 pa so postali srebrna gazela na nacionalnem nivoju. Priznanje je prevzel direktor Igor Kastelic.

Družba Dnevnik je tako sinoči v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine in GZS Posavsko gospodarsko zbornico Krško na Otočcu izpeljala četrti regijski dogodek letošnjega izbora Gazela. Med tremi nominiranci za regionalno priznanje sta biliše podjetji Solis Timber iz Straže in TEM Čatež. Projekt Gazela letos obeležuje 21 let obstoja, tako da bodo letos podelili jubilejne 20. Gazele.

Kot so navedli v utemeljitvi, podjetje Rem slovensko gradbeništvo postavlja na mednarodni radar. 20 let razvoja lastnega modela jih uvršča v vrh evropskih proizvajalcev modularne gradnje. Dinamična rast je Rem vodila na oder gazel že leta 2007 in ponovno 2008. Po tem so se uspešno izvili iz globalne krize in postali srebrna gazela 2016. S tržnimi uspehi in širitvijo proizvodnih prostorov so leta 2019 dosegli rekordno prodajo skoraj 34 milijonov evrov. Z nihajem v koronskem letu 2020 prihodki letos ponovno rastejo. Pod rezultate in dodano vrednost, ki kljub tradicionalni dejavnosti, kot je gradbeništvo, presega povprečje slovenskega gospodarstva, se podpisuje 210 sodelavcev oz. skupaj z agencijskimi delavci okoli 300 zaposlenih. Rem je izvozno usmerjeno podjetje, ključni je nemško govoreči trg, prav tako izvažajo na Madžarsko, države Beneluksa, Skandinavijo, Anglijo in tudi Ameriko.

»Na trgu se dokazujejo z inovacijami in kakovostjo. Ne le končnih izdelkov, temveč kakovostjo odnosov s partnerji, z zaposlenimi ter do okolja. S profesionalnim managementom razvoj podjetja krmilijo tri glavne vrednote: varnost, možnost soodločanja in plača. V sodelovanju s SPIRIT Slovenija so oblikovali aktualno trajnostno strategijo preobrazbe. Skladna je z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, sprejeto na vrhu Združenih narodov septembra 2015. V razvoj vlagajo približno 3 odst. prihodkov letno. Z lastno razvojno raziskovalno skupino, registrirano pri nacionalni agenciji za raziskovalno dejavnost, so usmerjeni v trajnostno gradnjo. Remov modul je v veliki meri narejen v tovarni, kjer se večina odpadkov ponovno uporabi v proizvodnji ali ustrezno reciklira; izdelki imajo veliko vsebnost lesa, z inovativno proizvodnjo zmanjšujejo porabo energije. Poleg regionalnih in nacionalnih priznanj za inovacije se REM odlikuje z znakom kvalitete za jeklene strukture in modularne enote nemškega inštituta za zagotavljanje kakovosti,« so navedli v predstavitvi. Letos so uspešno zaključili veliko naložbo poslovne in proizvodne prostore ter selitev v industrijski coni Trebnje, vredno preko 20 milijonov evrov.

Nik Stanojević in Val Vidmar iz novomeške Gimnazije.

Na vsakem dogodku poleg treh nominirancev za regionalno gazelo predstavljajo tudi šole, ki premikajo meje in so zgled podjetnosti. Tokrat se je predstavila Gimnazija Novo mesto oz. dijaka Nik Stanojević in Val Vidmar, ki sta letos zmagala na nacionalnem tekmovanju POPRI za najboljšo podjetniško idejo mladih v kategoriji dijakov, zmagala na evropskem tekmovanju Eusair POPRI youth, bila srebrna na Genius Olypiad in prejela priznanje Inženirska iskra. Razvila sta oz. izpopolnjujeta pripomoček za slepe in slabovidne Visus – See with me.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

