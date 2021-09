Sredine koronaštevilke - naraslo sedemdnevno povprečje

30.9.2021 | 11:00

Foto: Bobo

V sredo so opravili 5753 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, 1028 jih je bilo pozitivnih, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 17,7 odstotka opravljenih testov.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 12.804 aktivnih primerov okužbe, kar je 291 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 864, kar je tri več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 604 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je 14 manj v primerjavi s povprečjem dan prej.

V sredo so sicer opravili tudi 27.269 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s testi PCR. Delež pozitivnih PCR-testov je bil v sredo za 3,2 odstotne točke nižji kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 1.124.330 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa 999.031.

V bolnišnicah zdravijo 420 covidnih bolnikov, 17 več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje 109 bolnikov, pet manj kot dan prej. V sredo je umrlo pet covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 33 covidnih bolnikov (včeraj 30), od tega devet na intenzivni terapiji. Tri nove paciente so sprejeli, nobenega odpustili.

V SB Brežice se tudi danes za covidom zdravi en bolnik.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 15, Kočevje 11, Ribnica 9, Trebnje 8, Črnomelj 6, Žužemberk 4, Semič in Mirna Peč 3, Metlika, Šmarješke Toplice, Straža in Mirna 2, Šentjernej, Dolenjske Toplice, Šentrupert in Loški Potok 1

Posavje - Krško 16, Brežice in Radeče 8, Sevnica 5, Kostanjevica na Krki 3, Bistrica ob Sotli 1

M. K.