Zastopnica pacientovih pravic: ''Verjamem pacientom, ki pravijo, da ne morejo do zdravnika''

30.9.2021 | 13:10

Na triaži oziroma varovani točki v avli ZD NM zdravstveno osebje preverja vsakega obiskovalca glede pogoja PCT, ali so pri zdravniku naročeni ipd. Velika večina ne dela težav, je pa moral že posredovati tudi varnostnik.

Zlata Rebolj (foto: osebni arhiv)

Alenka Simonič

Dostop do zdravnika ne bi smel biti omejen niti s PCT, opozarja zastopnica pacientovih pravic.



Mnogi so že pred epidemijo koronavirusa tožili, da je težko priti do osebnega zdravnika, dostopnost pa se je še poslabšala zlasti zdaj, ko se tudi za bolnike zahteva pogoj PCT (prebolel, cepljenjen, testiran).

Novomeška zastopnica pacientovih pravic Zlata Rebolj: »Ne le, da je dostop do zdravnika zdaj otežen in omejen, ampak ga skoraj ni. Tak imam občutek glede na klice in pisma, ki jih dobivam od ljudi. Ne glede na to, da v zdravstvenih domovih govorijo drugače, da dvigujejo telefone in odgovarjajo na elektronsko pošto, očitno to ne drži. Verjamem pacientom, da ne lažejo, da ne morejo do zdravnika.« Protizakonito in protiustavno se ji tudi zdi, da se kakor koli omejuje dostop do zdravnika. »Ko pacient potrebuje pomoč, jo mora dobiti,« je odločna.

Ne pristaja na argument, da se z upoštevanjem pogoja PCT varuje tudi zdravstveno osebje: »Toliko je še drugih nevarnih bolezni! In kam vse gredo zdravstveni delavci po službi, v trgovske centre …, kjer pol ljudi nosi maske pod nosom, kjer ni varnostne razdalje. Priložnosti, da se okužijo drugje, je še in še.«

Opozarja tudi, da je vse manj osebnih stikov pacientov z zdravniki: »Večina se dogovarja na daljavo, zdravniku pošiljajo neke fotografije, ki se niti se ne vidijo dobro, in ta potem oceni, ali je primer nujen ali ne, skratka to je nedopustno.«

PRI ZASEBNIKU PA TAKOJ?!

»Kako pa, da lahko vsak nemudoma pride na vrsto za pregled ali poseg pri koncesionarju ali čistem zasebniku?! Nemalokrat celo pri istem zdravniku, ki dopoldne dela v javnem zdravstvu in te ne more vzeti, popoldne, ko je zasebnik, pa gre. Ampak ne pristajam na napotovanje bolnikov iz javnega zdravstva v samoplačništvo!« je jasna zastopnica pacientovih pravic.

ZA VARNO OKOLJE, NE NEDOSTOPNOST

Skoraj povsem drugače o isti temi pripovedujejo v Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto, kjer pogoj PCT za vstop v ustanovo dosledno spoštujejo in preverjajo – razen pri testiranju in cepljenju proti covidu-19.

Direktorica mag. Alenka Simonič, dr. med., spec. spl. med.: »Uporabnikom je treba razložiti, da je treba v teh težkih časih hudo nalezljive in celo smrtonosne bolezni zavarovati okolje, sam zdravstveni zavod, pa tudi zaposlene in paciente. Če se zruši sistem na primarni ravni, če bo na primer zaradi okužb zdravnikov, medicinskih sester in preostalega osebja zaprtih nekaj ambulant oziroma dejavnosti, bo dostopnost do osebnega zdravnika močno otežena in močno zmanjšana, kar pa si ne želimo. Gre za ustvarjanje varnega okolja, ne pa za odganjanje pacientov,« pove Simoničeva.

In kako zdaj poteka vstop v ZD Novo mesto? Zakaj so že kmalu po začetku epidemije aktivirali varnostno službo? In koliko zdravnikov bi v ZD takoj zaposlili, pa jih ni?

Lidija Markelj