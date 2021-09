Lažna prijava - zaman iskali bombo v cerkvi; z 1,3 promila alkohola trčil v hišo

Včeraj ob 15.37 so na PU Novo mesto prejeli anonimno obvestilo, da naj bi bila v eni izmed cerkva na območju Semiča nastavljena bomba. Nemudoma je bilo na kraj napotenih več policistov, ki so zavarovali širše območje dveh cerkva, evakuirali ljudi, ki so bili v enem objektu, in zaprli dovozne ceste. S pomočjo vodnika so s službenim psom za iskanje eksploziva pregledali objekte in okolico in ugotovili, da eksplozivnega sredstva ni bilo in ni nevarnosti za ljudi. Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in aktivnosti za izsleditev osumljenca kaznivega dejanja

Kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost, neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost, se kaznuje z zaporno kaznijo.

Za volanom pijan 20-letnik

Prometna nesreča v naselju Preloge na območju Mokronoga se je zgodila sinoči malo pred 21.30. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega 20-letnega potnika, ki je sedel na prednjem sedežu, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Voznik je vozil pijan, v litru izdihanega zraka je imel 0,65 miligrama alkohola. Sledi kazenska ovadba.

Voznik električnega skiroja z 1,7 promila alkohola

V minuli noči so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki si je poškodoval glavo pri padcu z električnim skirojem. Policisti PP Krško so zbrali obvestila in ugotovili, da je 24-letnik vozil skiro po pločniku iz smeri Leskovške ceste proti Gubčevi ulici, pri prečkanju zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad skirojem in padel. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola, bodo izdali plačilni nalog v višini 1.280 evrov.

Prijeli tatici oblačil

Krške policiste so včeraj okoli 16. ure poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi neznanci ukradli več kosov oblačil in pobegnili. Takoj so se odzvali in podlagi opisa v bližini izsledili in prijeli dve storilki. Zasegli so jima ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper osumljenki bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Sinoči med 20. in 21. uro je s parkirnega prostora gostinskega lokala v Žužemberku nekdo ukradel osebni avtomobil Volkswagen golf, kovinsko sive barve, registrskih oznak NM DT-168. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

V noči nasredo je na Biču nekdo vstopil v prostore podjetja in odnesel ročni cirkular, električno vbodno žago in električni brusilni stroj.

V Brežicah je neznanec iz kleti večstanovanjske stavbe ukradel gorsko kolo znake Scott scale, rumene barve. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.400 evrov.

Nočni rop

Šentjernejski policisti preiskujejo okoliščine roparske tatvine. Po prvih ugotovitvah so na območju Ledeče vasi v nuli noči trije neznanci vstopili v odklenjeno stanovanjsko hišo in oškodovancu ukradli denar.

Ilegalci na MP

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so med pregledom tovornega vozila odkrili dva državljana Afganistana, ki sta poskušala nezakonito vstopiti v Slovenijo. V drugem tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak so prav tako odkrili dva državljana Afganistana. Okoli 19. ure so zaradi poskusa izmika mejni kontroli obravnavali še državljana Afganistana, ki so ga našli v tovornem vozilu turških registrskih oznak. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Zajeli so jih še več

Policisti so na območju Mihalovca (PP Brežice) izsledili in prijeli sedem državljanov Irana, v Prilipah (PP Brežice) dva državljana Irana in državljana Afganistana, na območju Dvorc (PP Brežice) državljana Irana in v Metliki državljana Nigerije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili mejo, še niso zaključeni.

