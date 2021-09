Nova brv čez Krko bo povezala Loko, Kandijo in šmihelsko zaledje

30.9.2021 | 14:25

Brv Loka-Kandija bo mestno jedro po trajnostni infrastrukturi povezala s šmihelskim zalednjem.

Pogodbo za izgradnjo sta podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor novomeškega CGP Martin Gosenca. (foto: M. Ž.)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor novomeškega podjetja CGP Martin Gosenca sta dopoldne podpisala pogodbo za izgradnjo brvi za kolesarje in pešce Loka–Kandija. Naložba je vredna dobrih 2,6 milijona evrov (z DDV), pri tem pa bosta projekt z nekaj manj kot 1,2 milijona sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj in država. Dela bodo stekla konec oktobra in naj bi bila zaključena do konca prihodnjega leta.

Brv Loka–Kandija, ki jo je s sodelavci projektiral eden najbolj priznanih evropskih projektantov mostov Marjan Pipenbaher, bo dolga 121,5 metra in široka 4,3 metra, imela bo opornik v reki Krki, na sredini pa bo manjša razgledna ploščad, s katere bo pogled na slikovit Breg in Kapitelj. Brv bo na desnem bregu reke Krke umeščena tik pred izlivom Težke vode, kjer se bo nahajal tudi manjši vstopni trg in na levem bregu preko dostopne klančine in stopnic na Župančičevo sprehajališče.

Župan je ob tem izpostavil, da bo brv poleg Loke in Kandije povezala tudi zaledno šmihelsko območje. »Brv bo namreč podaljšek nove kolesarsko sprehajalne poti ob Težki vodi, za izgradnjo katere bo predvidoma v mesecu dni objavljen razpis. S tem bomo šmihelsko zaledje po trajnostni infrastrukturi povezali z mestom,« je dejal.

Kot je povedal predsednik uprave CGP Gosenca bo jeklena konstrukcija brvi težka preko 200 ton, največji izziv pri gradnji pa bo, kako to težko konstrukcijo postaviti čez reko, kar bodo rešili z sestavljanjem po delih. »Idealno bi bilo, če bi lahko na sredino reke postavili eno veliko avtodvigalo, vse skupaj dvignili in postavili čez. A ker Krka ni primerna za tako velika plovila, bo treba konstrukcijo po delih pripeljati na lokacijo in tukaj zvariti ter vseeno z nekim manjšim avtodvigalom na sredi reki to skupaj počasi montirati gor. Torej, izzivov bo kar veliko,« je pojasnil.

