V Metliki nova komunalna oprema, čestitke tovarni Beti

30.9.2021 | 19:20

Metliški župan Darko Zevnik, direktorica Beti Maja Čibej in državni sekretar Simon Zajc so z rezanjem traku predali v uporabo novo komunalno opremo v industrijski coni Beti.

Nastopil je oktet Vitis.

S tem, ko so industrijsko cono Beti komunalno opremili na novo, so omogočili delitev celotnega prostora na manjše samostojne dele.

Metlika - Danes so v Metliki slovesno predali namenu javno komunalno opremo v industrijski coni Beti in zaznamovali 65-letnico ustanovitve podjetja Beti. »Celotna cona Beti obsega 8 hektarov, od tega je 30.000 m² pokritih površin. Obstoječa tovarna Beti uporablja približno tretjino cone. Poleg Beti je po letu 2014 v cono prišlo že 6 drugih podjetij,« navajajo v tovarni.

Direktorica Beti Maja Čibej in metliški župan Darko Zevnik sta v nagovorih na današnji prireditvi poudarila povezanost tovarne z lokalnim okoljem na več področjih.

Sedanje komunalno opremljanje cone Beti je po županovih besedah stalo 461.000 evrov. Od tega je 308.000 evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, ostali denar je državni in iz metliškega občinskega proračuna.

Občina je za svoj vložek postala lastnica tamkajšnjih športnih igrišč, zemljišč s prometno in komunalno infrastrukturo ter zgradbe z depoji metliškega Belokranjskega muzeja. Župan je še pristavil, da je bil pogoj za ureditev omenjenega degradiranega območja tudi to, da morajo do konca naložbe prodati 70 odstotkov tamkajšnjih zgradb.

Kot je pojasnila Čibejeva, je bil namen družbe Beti, da prodajo ali dajo v dolgotrajni najem vse prostore, ki jih več ne potrebujejo. Celotna cona, v kateri deluje tudi Beti, sicer obsega osem hektarjev, od teh je 30.000 kvadratnih metrov pokritih površin. Beti uporablja približno tretjino cone. V preostalem delu že deluje šest drugih podjetij, vso druge razpoložljive površine pa so že oddali.

Čibejeva je glede poslovanja Beti navedla, da so se jim prihodki zaradi epidemije lani znižali za dobro petino. Okrepili so lastno raziskovalno-razvojno dejavnost in razvili trajnostno prejo DyeCare, ki jo ob nekaj več kot polovično znižani porabi vode in znižanju porabe elektrike za 21 odstotkov izdelujejo iz recikliranih plastenk.

Vlagajo tudi v druge projekte, za naložbe bodo letos namenili približno 350.000 evrov. Za naložbe so od leta 2014 odšteli skupaj približno dobra dva milijona evrov.

Beti sicer letos beleži rast, njeno vodstvo pa ocenjuje, da se bodo konec leta približali poslovnim izidom leta 2019 oz. obdobja pred epidemijo. Število zaposlenih so letos povečali za približno 20. Skupaj zaposlujejo 145 ljudi, ob načrtovani digitalizaciji proizvodnje pa nameravajo število zaposlenih še dodatno dvigniti.

Čibejeva je še dodala, da je Beti v dobri kondiciji in da išče strateškega partnerja, ki jo bo podprl pri njenih razvojnih načrtih.

Državni sekretar v ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, ki je nagovoril zbrane, je čestital Beti, da kot tekstilni proizvajalec še vedno uspešno deluje kljub izjemno težkim pogojem poslovanja. Napovedal je spremembo zakona o naložbah, s katero bo država prednostno podpirala podjetja z višjo dodano vrednostjo.

Na slovesnosti, ki jo je vodil in povezoval Lojze Bojanc, so v kulturnem sporedu nastopili oktet Vitis ter učenec Glasbene šole Črnomelj David Kopač s pozavno in prof. Andrej Kunič, tudi iz Glasbene šole Črnomelj, ki je Davida spremljal na Klavirju.

Tekst in foto: M. L.

