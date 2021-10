FOTO: Silovito trčenje v Žlebiču; kaj je teklo po novomeških cestah?

1.10.2021 | 07:00

Nesreča v Žlebiču (obe fotografiji Gasilska enota Ribnica)

Sinoči ob 23.11 so v Novem mestu opazili onesnaženo cestišče z neznano olju podobno snovjo, in sicer na relaciji od avtocestnega izvoza Novo mesto-vzhod, ulice Na Brezovici, Zagrebške ceste, Andrijaničeve ceste, Levičnikove ceste in Belokranjske ceste ter vse do naselja Dolnja Težka voda. Gasilci GRC Novo mesto so onesnaženo vozišče sanirali v dolžini približno 30 kilometrov. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je na območju onesnaženja postavil opozorilno prometno signalizacijo. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Do onemoglega

Ob 10.51 so v naselju Stična, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Stična odprli vrata stanovanja in pomagali reševalcem pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila.

Trčila avtomobila

Včeraj malo po 13. uri je prišlo v kraju Žlebič do prometne nesreče. Vozili sta silovito čelno trčili. Ena oseba je ostala ukleščena v vozilu. Gasilci so s tehničnim posegom iz zverižene pločevine rešili poškodovano osebo ter jo predali reševalcem, ki so jo odpeljali v ljubljanski UKC. Druga oseba je bila v nesreči lažje poškodovana in so jo oskrbeli na kraju. Gasilci so še odklopili akumulatorja na vozilih ter požarno in prometno zavarovali mesto nesreče. Razlite tekočine so posuli z absorbentom in pomagali pri usmerjanju prometa. Na kraju so posredovali tudi policisti PP Ribnica in Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 17:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA 1931;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA2, izvod 7. SAMOSTOJEČA IRČA VAS - DRSKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 6:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG;

- od 8:00 do 14:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Slovenska vas nizkonapetostno omrežje – Bloki predvidoma med 8: in 12:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Evrosad črpališče med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brezje Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Brezje mlekarna med 7.50 in 10. uro.

M. K.