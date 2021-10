V Šentrupertu sprejemajo nov odlok o komunalnem prispevku

1.10.2021 | 08:00

Seja OS Šentrupert (foto: Lapego)

Šentrupert - Občinski svet Občine Šentrupert je na zadnji seji (tudi ta je potekala v večnamenski dvorani gasilskega doma PGD Sv. Rok) med drugim v prvi obravnavi sprejel odlok o odmeri komunalnega prispevka v občini.

Novi Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šentrupert pravzaprav zamenjuje dosedanje odloke, ki so veljali za posamezna območja, in skladno z zakonodajo ureja obračun komunalnega prispevka za gradnjo na celotnem območju občine, ki je že opremljeno s komunalno infrastrukturo, sporočajo iz občine.

»Upam, da bomo odlok na naslednji seji dokončno potrdili, s tem pa poenotili obračun komunalnega prispevka in vanj vključili vse vrste komunalne infrastrukture, ki so bile iz posameznih, do sedaj veljavnih odlokov, izključene. Komunalni prispevek je pravzaprav edini sistemski vir za financiranje gradnje komunalne opreme. Ravno v ta segment pa smo v zadnjih letih vložili precej sredstev. Če bomo uspešni pri pridobivanju povratnih sredstev, pa bomo predvsem cestno infrastrukturo bisveno posodobili že v prihodnjem letu,« pojasnjuje župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec.

Občinski svet se je namreč seznanil z investicijsko dokumentacijo za načrtovano rekonstrukcijo dotrajanih odsekov lokalnih cest v občini Šentrupert, ki predvideva, da bi v občini v prihodnjem letu obnovili štiri daljše in dva krajša cestna odseka ter zgradili en pločnik, za kar bi potrebovali približno 1,4 milijone evrov, ki jih občina sama ne more zagotoviti, zato računa na soglasje ministrstva za finance in uspešen dogovor za financiranje projektov.

Foto: Lapego

Ostali sklepi

Na sejo je bil povabljen tudi župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic, saj je šentruperski občinski svet razpravljal tudi o dveh odlokih, povezanih z javnima zavodoma Knjižnica Pavla Golie Trebnje in Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, v katerih si v Šentrupertu želijo sprememb – prvega bi radi uskladili z Zakonom o knjižničarstvu, v drugega pa bi radi zapisali, da občina Šentrupert izstopa iz soustanoviteljstva Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

Člani in članice občinskega sveta so po hitrem postopku sprejeli Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v občini Šentrupert, saj dosedanji koncesionar s prihodnjim letom načrtuje upokojitev. Prav tako so se seznanili s polletnim poročilom proračuna za letošnje leto in sprejeli prvi rebalans proračuna za letošnje leto, s katerim so prihodke v primerjavi z veljavnim proračunom povečali za 4,3 odstotke na 3,74 milijona evrov, medtem ko so odhodke povišali za manj kot odstotek (za 0,7 odstotka) na 4,57 milijona evrov, so še sporočili iz Občine Šentrupert.

M. K.

Zvočni zapisi Andrej Martin Kostelec o novem odloku o komunalnem prispevku Andrej Martin Kostelec o novem odloku o komunalnem prispevku