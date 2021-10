Izboljšana poplavna varnost ob Kolpi in Dravi

1.10.2021 | 09:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL; B. G.)

Kostel - Slovenija in Hrvaška sta zadnji dve leti in pol v okviru projekta Frisco 2.3 sodelovali pri protipoplavni in ekološki zaščiti obmejnih porečij Kolpe in Drave, partnerji so v tem tednu obeležili zaključek projekta. Strinjali so se, da je z izvedbo štirih gradbenih ukrepov za upravljanje poplavnih tveganj projekt dosežen v zadanih rokih in obsegu.

Ob zaključku sta najprej potekali slovesnosti ob dokončanju ureditve leve brežine reke Kolpe v vasi Kuželj v Sloveniji in izgradnje protipoplavnega zaščitnega zidu na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko na Hrvaškem, nato pa še zaključna konferenca v okviru projekta Frisco 2.3: Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečjih reke Drave in reke Kolpe.

Na zaključni konferenci so podrobneje predstavili potek projekta in gradbene ukrepe, se pogovorili o rezultatih dela in prihodnjih izzivih ter s tem projekt tudi uspešno zaključili, so sporočili z direkcije za vode, ki je poleg vodilnega partnerja Hrvatske vode sodelovala v projektu.

V okviru projekta so za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Kolpe uredili levo brežino reke v vasi Kuželj na slovenski strani in izvedli zaščitni zid na desni brežini reke Kolpe na območju naselja Hrvatsko na hrvaški strani reke. "Oba ukrepa zagotavljata celovito zaščito prebivalcem obeh naselij in okolice pred nevarnostmi poplav ter izboljšujeta pogoje bivanja, gospodarjenja in varovanja okolja," so poudarili na direkciji.

Medtem so na reki Dravi na desnem bregu pri Mali vasi na območju Slovenije zgradili nov rokav in skalno deponijo, v bližini naselja Otok Virje-Brezje na območju Hrvaške pa rekonstruirali nasip za obrambo pred visokimi vodami.

Projekt Frisco 2.3, ki se je začel aprila 2019, je vreden nekaj manj kot 3,34 milijona evrov, od tega 85 odstotkov sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa partnerji projekta iz lastnih sredstev.

Projekt je zadnji od štirih strateških projektov v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, zato so zbrani na današnji zaključni konferenci spregovorili tudi o možnostih projektnega sodelovanja v prihodnosti, saj je izzivov, povezanih s poplavno varnostjo, na obeh straneh obmejnih rek še veliko.

"Opravili smo veliko delo, pomembno tako za okoliške prebivalce kot tudi za naravni habitat. Vesela sem, da so vsa gradbena dela končana in infrastruktura že opravlja svoj namen. Sodelovanje z Direkcijo za vode RS na projektih Frisco, ki poteka že od leta 2016, se s četrtim projektom počasi zaključuje. Ukrepi na Dravi in Kolpi so zgrajeni in dokončani. V tem času smo se naučili, kako skupaj ustvarjati rezultate, zato verjamem tudi v prihodnje sodelovanje. Izzivov je še veliko," je dejala vodja projekta Frisco 2.3 pri Hrvatskih vodah Mojca Lukšić.

Vodja projekta Kuželj pri direkciji za vode Tone Cezar je ob predstavitvi protipoplavnih ukrepov v Kuželju in na zaključni konferenci povedal, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za obe državi, še posebej pa za okoliške prebivalce, saj reka Kolpa močno vpliva na njihova vsakdanja življenja. "Z izgradnjo ukrepov na obeh straneh meje smo celovito zaščitili okoliške prebivalce in premoženje pred poplavno nevarnostjo, izboljšali pogoje bivanja in dela ter obvarovali okolje," je dejal.

STA; M. K.