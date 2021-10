V Zalogu bodo gradili meteorno kanalizacijo do Krke

1.10.2021 | 13:40

Pogodbo sta podpisala straški župan Dušan Krštinc in direktor belokranjskega podjetja BGP Gradnje Danijel Špingler. (foto: M. Ž.)

Straža - Straški župan Dušan Krštinc in direktor belokranjskega podjetja BGP Gradnje Danijel Špingler sta danes podpisala pogodbo o izgradnji meteorne kanalizacije do reke Krke in vmesne retencije za odvajanje padavinske vode z južnega dela Gospodarske cone Zalog. Kot je ob podpisu dejal župan, bodo s tem omogočili nadaljnji razvoj oz. gradnjo v južnem delu cone, na kar že čakata dva investitorja.

V sklopu naložbe bodo zgradili meteorno kanalizacijo v dolžini 270 metrov, ki jo bodo speljali pod železniško progo, južno od proge bo narejen vodni zadrževalnik v obliki odprtega jaška dolžine 150 metrov in zadrževalnim volumnom 1250 m3, v nadaljevanju pa še izpust v vodotok Krke v dolžini 110 metrov.

»Gradnja se bo začela v začetku tega meseca in bo trajala predvidoma tri mesece. Investicijo v višini 318.500 evrov brez DDV oz. 388.500 evrov z DDV bo občina Straža financirala z lastnim denarjem iz proračuna,« je še dodal župan Krštinc.

M. Ž.