Na sojenju Zaviršku prebirali njegovo korespondenco z ženo: ''Na lažeh bova ustvarila pekel''

1.10.2021 | 11:40

Obtoženi Martin Zaviršek krivde ne priznava in trdi, da je šlo za splet nesrečnih okoliščin. (foto: Svet24)

Ljubljana/Mala Račna - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se nadaljuje sojenje Martinu Zaviršku, ki je 12. avgusta lani svojo soprogo polil z bencinom in zažgal. Brani se, da je šlo za splet nesrečnih okoliščin. Za umor mu grozi najstrožja kazen, do 30 let zapora.

Glavna obravnava se je včeraj nadaljevala z branjem listinske dokumentacije, med drugim tudi nekaterih sporočil, ki sta si jih zakonca pred tragedijo pošiljala prek aplikacije Viber.

»Pogrešam te, želim si, da se imava rada,« je on pisal njej. »Zmedena sem, možiček moj, trenutno je tako,« je pisala ona njemu. »Prosim, ne imej me za tepčka, jaz sem bil vedno iskren do tebe,« ji je sporočil. In še: »Moja ljubezen do tebe je večna.« – »Na lažeh bova ustvarila pekel.« – »Ne dopusti, da moja ljubezen preraste v sovraštvo, bojim se samega sebe,« je bilo eno njegovih zadnjih sporočil. Kmalu zatem so pristojne službe prejele obvestilo, da se je na Mali Račni oseba zažgala.

Sporočil je bilo v dnevih pred tragedijo vse več

Preiskovalci so pod drobnogled vzeli zadnjih deset mesecev njune komunikacije prek aplikacije Viber, gre za okoli 2200 tipkanih strani sporočil. Ugotavljajo, da je bilo teh vse več v dnevih pred tragedijo, pri obeh pa zaznavajo psihične vzpone in padce. Oba sicer drug drugemu izkazujeta naklonjenost, predvsem pa on njej, in če mu je ne vrača, toži, da ga ubija ta »hladnost«. Ona toži predvsem, da bi rada zamenjala službo in da naredi premalo zase. On namiguje, da si bo vzel življenje, če ga bo zapustila, ona pa, da si bo prerezala žile, če bo družina razpadla.

Motiv naj bi bilo brezobzirno maščevanje

Po navedbah tožilstva je motiv za umor brezobzirno maščevanje, »ker ga je nameravala zapustiti in je imela drugega intimnega partnerja«. Za to 47-letniku grozi celo do 30 let zapora. V zagovoru je priznal, da jo je večkrat zasačil z drugim, a mu je zatrdila, da sta samo prijatelja, in hkrati obljubila, da bo stike z njim prekinila. Ko sta se ob priložnosti o tem spet pogovarjala, mu je dejala, da bi rada prespala pri prijateljici, on pa ji je hotel to preprečiti tako, da je avto polil z bencinom in nespretno prižgal cigareto, da bi se pomiril.

V začetku doživljala »grozno bolečino«

Med včerajšnjim branjem listin so povzeli tudi izpoved enega od gasilcev v preiskavi, ki je povedal, da je bila Nataša ob prihodu ožgana, a stoodstotno prisebna. »Martin ni nič kriv, jaz sem kriva,« mu je dejala in še, da se je vnelo, ko si je hotel prižgati cigareto. Nesrečnica je imela opekline po 70 odstotkih telesa, od tega 50 odstotkov izjemno hudih, tako da je po 14 dneh oskrbe v ljubljanskem kliničnem centru izgubila boj za življenje. Po besedah dr. Armina Alibegoviča, izvedenca za sodno medicino, je vsaj na začetku doživljala »grozno bolečino«.

M. R.