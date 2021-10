Med migranti predvsem Afganistanci

1.10.2021

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 44. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so odkrili dva državljana Afganistana in dva državljana Irana. Tujce, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo, so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so tudi na območju Otovca (PP Črnomelj) izsledili in prijeli štiri državljane Afganistana, v Balkovcih (PP Črnomelj) sedem državljanov Afganistana in na območju Žuničev (PP Črnomelj) dva državljana Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

