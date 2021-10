Korak k možni ustanovitvi fakultete v Novem mestu; ministrstvo zadržano

1.10.2021 | 12:40

Kompleks vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto pod Trško goro so si v začetku septembra ogledali tudi evropski kmetijski ministri v sklopu srečanja v Sloveniji. (foto: arhiv; Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma)

Ljubljana/Sevno - Odbor DZ za izobraževanje je na predlog koalicijskih strank podprl predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. S predlogom, o katerem bo sicer končno odločil DZ, se bo ta zasebni zavod preoblikoval v javnega. Ustanoviteljske pravice in obveznosti bi po predlogu izvrševala vlada.

Poslanec SDS Tomaž Lisec verjame, da bodo tako krepili javno šolstvo, znanje za razvoj kmetijskih znanosti ter naredili dodaten korak k decentralizaciji na področju izobraževanja. Odlok je namreč korak k možni ustanovitvi fakultete v Novem mestu. S tem, ko bi zavod postal javni, želijo tudi finančno razbremeniti študente.

Ministrstvo zadržano

Do odloka pa je zadržano ministrstvo za izobraževanje. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Mitja Slavinec je izpostavil, da je vlada avgusta sprejela namero o ustanovitvi javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu. Po njegovih besedah je interes, da se v tistem okolju povežejo vse tamkajšnje visokošolske pobude v eno univerzo, in ne dve in morda še kakšen samostojni zavod.

Tudi Mestna občina Novo mesto ima vizijo, da pride do ustanovitve javne univerze, je povedal župan Gregor Macedoni.

Del opozicije pa je kritičen do odloka. Po mnenju poslanca SD Sama Bevka je lahko konflikt interesov, da je nekdanji dekan te šole sedanji minister za kmetijstvo Jože Podgoršek.

Na to opozarja tudi vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec. Ta poleg tega meni, da je vizija univerze v Novem mestu povezana z SDS, pri čemer je med drugim spomnil na tamkajšnje predavatelje. "Gre za državno financiranje parastrankarskih enot," meni Vatovec. S poslancem Kovačičem sta kritična do tega, da so odlok predlagali poslanci.

STA; M. K.