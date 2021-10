Drugi četrtek zapored pod 1000 okužb

1.10.2021 | 12:10

Včeraj so v Sloveniji opravili 5330 PCR testov, s katerimi so zaznali 970 pozitivnih na koronavirus. Delež okuženih je 18,2 odstotka. Številka je podobna tisti s prejšnjega četrtka, ko so na testiranju odkrili 941 pozitivnih.

Glavni pokazatelj stanja so razmere v bolnišnicah, kjer primanjkuje predvsem kadra, zlasti medicinskih sester. Razmere ostajajo tudi tam podobne prejšnji dnem. Bolnišnično oskrbo danes potrebuje 419 ljudi, trije manj kot v četrtek. Jih je pa sedem več na intenzivnih oddelkih, in sicer 114. V četrtek so zaradi ali z boleznijo covid-19 umrli štirje ljudje.

Z vsemi odmerki cepiva proti covidu-19 pa je cepljenih 1.003.714 ljudi, torej je njihovo število preseglo milijon. To pomeni, da je cepljenega 47 odstotkov celotnega prebivalstva v državi, med starejšimi od 18 let jih je z vsemi odmerki cepljenih 57 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 69 odstotkov.

Povprečna starost covidnih bolnikov, ki jih zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana na navadnih oddelkih, je 69 let, na enotah intenzivne terapije pa 58 let. Pri tem sicer niso upoštevane porodnice na ginekologiji. Med covidnimi bolniki, ki jih zdravijo v UKC Ljubljana, je na navadnih oddelkih polno cepljenih 31 od 98 vseh hospitaliziranih. Na enotah intenzivne terapije pa je polno cepljenih osem od 44 hospitaliziranih bolnikov, so objavili na Twitterju.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 32 covidnih bolnikov (včeraj 33), od tega devet na intenzivni terapiji. Dva nova pacienta so sprejeli, tri odpustili.

V SB Brežice se tudi danes za covidom zdravi en bolnik.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 16, Ribnica 12, Kočevje in Trebnje 9, Metlika, Črnomelj in Straža 4, Semič, Žužemberk, Šentjernej, Šentrupert in Osilnica 2, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan in Sodražica 1

Posavje - Krško 13, Brežice 4, Radeče 3, Sevnica 2

M. K.