ZD Trebnje: Odšel priljubljeni pediater

1.10.2021 | 14:30

Direktorica ZD Trebnje Vera Rozman (Foto: R. N.)

Trebnje - S prvim septembrom je delo v Zdravstvenem domu Trebnje prenehal priljubljeni pediater Tomislav Mlinar. Nekatere starše skrbi, kaj to pomeni za otroke, ki so bili opredeljeni pri njem. Direktorica doma Vera Rozman poudarja, da bodo s prvim januarjem dobili novo pediatrinjo, do takrat pa bodo tudi z zunanjimi pogodbenimi sodelavci skušali v največjem mogočem obsegu zagotavljati dejavnost pediatrije.

Razlog za odhod pediatra, kot smo izvedeli, ni nezadovoljstvo z razmerami v ZD Trebnje, ampak dejstvo, da je dobil službo bližje domu. »Da je prišel v Trebnje, je naredil okoli 75 kilometrov v eno smer. Razumljivo je, da se je odločil za novo delovno okolje bližje domu,« njegovo odločitev razume Rozmanova.

Hitro so se lotili iskanja rešitev, da so pokrili kadrovsko vrzel. »Nujno preventivo sta prevzeli preostali dve pediatrinji, zadevo pa rešujemo tudi z zunanjimi pogodbenimi sodelavci. Na pomoč sta priskočili kolegici iz novomeškega zdravstvenega doma, s prvim oktobrom bo začela delati tudi naša upokojena pediatrinja Andreja Humar Žgank,« pove direktorica trebanjskega zdravstvenega doma. Upajo, da bodo tako zvozili do konca leta, z januarjem pa je predvideno, da začne delati nova pediatrinja, domačinka Nives Hočevar, ki je trenutno zaposlena v novomeškem zdravstvenem domu. »Tudi ko bomo imeli tri pediatrinje, bo to še vedno premalo, kajti pri vseh je bilo že zdaj nadpovprečno število opredeljenih otrok. Nujno bi potrebovali dodatno ambulanto in dodaten tim. Upamo, da ga bomo dobili naslednje leto, kajti ena naša specializantka naj bi predvidoma jeseni 2022 končala specialistični izpit. Računamo, da jo bomo zaposlili in da bomo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije dobili odobren program,« pričakuje Rozmanova.

Na razpise se sicer nihče ne prijavi, pišemo v Dolenjskem listu. »Razmere so žal takšne, da domovi drug drugemu 'krademo' zdravnike,« odkrito pove direktorica.

Rok Nose