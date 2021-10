Na prikritem vojnem grobišču Jama v Kočevskem rogu začeli pripravljalna gradbena dela

1.10.2021 | 18:00

Foto: arhiv; A. Mihevc

Kočevski rog - V okviru arheoloških del za izkop žrtev in antropološko obdelavo posmrtnih ostankov iz brezna Jama pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu so se septembra začela pripravljalna gradbena dela. Delo bo predvidoma končano do konca leta 2022, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Gre za eno večjih prikritih grobišč slovenskih žrtev, raziskave brezna in okolice pa so se začele leta 2017, so spomnili v sporočilu za javnost. Leta 2019 so opravili začetna gradbena dela, kot so posek vegetacije, ureditev dostopa oziroma vhodno-izhodne rampe ter izkop približno tisoč kubičnih metrov kamnine.

Projekt se bo spomladi nadaljeval z vstopom v jamo, iznosom materiala iz brezna in začetkom arheoloških del za izkop posmrtnih ostankov žrtev, so še napovedali.

M. K.