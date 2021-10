Na Brodu pomagali onemoglemu; gnojevka po šentjernejski cesti

2.10.2021 | 08:20

Včeraj so gnojevko s ceste čistili šentjernejski gasilci. (ilustrativna slika; arhiv)

Včeraj ob 7.44 so na Brodu v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila.

Ob 17.19 so na Maistrovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata v večstanovanjskem objektu.

Razlita gnojevka

Ob 16.42 je bila po Novomeški cesti v Šentjerneju razlila gnojevka. Gasilci PGD Šentjernej so sprali in očistili okoli 70 metrov cestišča.

Jutranja sirena le zaradi vaje

Danes ob 8.15 so zaradi gasilske vaje v Račjem selu, občina Trebnje, sprožili sireno sistema javnega alarmiranja v krajih Račje selo, Ponikve, Lukovek in Velika Loka.

M. K.