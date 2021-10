Radeče s prvim samooskrbnim mestnim jedrom v Sloveniji

2.10.2021 | 12:20

Vas Zavrate je bila v radeški občini prva samooskrbna vas. (foto: arhiv; Sonce energija)

Radeče - Po predstavitvi prve 100-odstotne samooskrbne vasi Zavrate pri Radečah konec avgusta skupina Sonce razširja samooskrbo tudi na mesta. Z včerajšnjim prevzemom fotovoltaične elektrarne na radeškem zdravstvenem domu (ZD) so tako Radeče postale prvo samooskrbno mestno jedro v Sloveniji, ki bo energijo pridobivalo iz obnovljivih virov energije.

Fotovoltaična elektrarna na strehi ZD Radeče z vršno močjo 112 kilovatov je prvi korak k razvoju prvega samooskrbnega mestnega jedra v Sloveniji. Nova pridobitev bo Radečanom, ki prebivajo v mestnem jedru, omogočala uporabo obnovljivega vira energije tudi brez lastne investicije in posledično prinesla zmanjšanje njihovega stroška za elektriko, so sporočili iz podjetja Sonce.

Na osrednjem dogodku Radeče zdravo mesto - objemi sonce, kjer so se Radeče tudi uradno priključile v slovensko mrežo zdravih mest, je novo fotovoltaično elektrarno slovesno v uporabo predal Gregor Novak, solastnik skupine Sonce in direktor energetske tržnice SunContract.

Novaka veseli, da lahko pišejo novo poglavje skupne zgodbe vseh, ki se zavedajo pomena zelene prihodnosti. Priključitev fotovoltaične elektrarne na ZD Radeče pa je nadaljevanje njihovih prizadevanj glede samooskrbnih in podnebno nevtralnih skupnosti v Sloveniji. "Na tem področju je pri nas še ogromno priložnosti, ki jih bomo lahko povsem izkoristili le s povezovanjem in sodelovanjem ključnih deležnikov," je še dodal.

Občina Radeče bo pri tem prihranila pri stroških prenove strehe na ZD Radeče, a to ni edina prednost tovrstnih sodelovanj. Kot je dejal radeški župan Tomaž Režun, se manjše občine vse bolj zavedajo pomena trajnostnega razvoja, zato v Radečah že več let aktivno spodbujajo promocijo in izvajanje projektov, ki temeljijo na samooskrbi in obnovljivih virih energije. Izjemno ponosni so, da se prvo samooskrbno mestno jedro vzpostavlja prav pri njih, in sicer prav s pomočjo in znanjem domačinov.

Soves Sonce Radeče mesto samooskrbna skupnost je podprta s pomočjo inovativne in edinstvene energetske tržnice SunContract, ki na osnovi blockchain tehnologije digitalno povezuje odjemalce in avtomatizira delovanje skupnosti. Gre za povsem nov poslovni model rabe zelene energije med proizvajalci in odjemalci električne energije. Končnim porabnikom namreč omogoča neposredno koriščenje in razdeljevanje skupnostnega obnovljivega vira.

Omogoča tudi večjo transparentnost na trgu električne energije in dodatne prihranke tudi za lastnike strešnih površin. Uporabniki, vključeni v Soves, lahko tako razpolagajo z vso v njihovem deležu predvideno količino elektrike, ki jih proizvede njihova elektrarna. Razpolagajo lahko tudi z viški elektrike, če jim nastanejo v obračunskem obdobju. Slednje lahko prenesejo v naslednje obračunsko obdobje, prosto na druge porabnike kjerkoli po Sloveniji ali jih unovčijo.

STA; M. K.