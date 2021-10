V Novem mestu v ponedeljek popolna zapora Rozmanove ulice; danes in jutri zapore ob Novomeškem polmaratonu

2.10.2021 | 09:15

Rozmanova ulica (obe fotografiji: MO Novo mesto)

Novomeški polmaraton (arhiv)

Novo mesto - Novomeško Rozmanovo ulico bodo med odcepom za Novi trg in križiščem z Vrhovčevo ulico med njeno prenovo v ponedeljek popolnoma zaprli za avtomobilski promet. Hkrati bodo za promet odprli že prenovljeno Kastelčevo ulico. Med zaporo bodo dostop za stanovalce, dostavo in gradbišče uredili prek Kapiteljske ulice in Florjanovega trga.

Z novomeške občine so sporočili, da bodo izvoz iz mestnega jedra omogočili po Kastelčevi ulici in nato po Prešernovem trgu ter po Sokolski ulici do Kandijskega mostu.

Prav tako bo iz smeri Glavnega trga možno priti po prenovljenem delu Rozmanove ulice do Knjižnice Mirana Jarca in nato po Vrhovčevi ulici, Kratki ulici in ulici K sodišču.

Gradbeni izvajalec bo sicer na območju zapore izvedel zaključna dela rekonstrukcije cestišča, ob to bodo položili robnike, uredili bodo pločnik in tlakovali vozišče. Dela bodo potekala predvidoma do prihodnjega petka, z njimi pa se nadaljuje prenova novomeškega mestnega jedra, ki jo bodo v nadaljevanju razširili na bližnji Prešernov trg.

Sicer pa med prenovo mestnega jedra urejajo tudi Komeljev trg ob Vrhovčevi ulici ter nadaljujejo montažo klad in stopnic na novo nastajajočem trgu med Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom, so dodali na občini.

Danes in jutri Novomeški polmaraton

Zapore na novomeških cestah pa se ta vikend (danes in jutri popoldne) obetajo tudi zaradi izvedbe Novomeškega polmaratona. Novost letošnje največje tekaške prireditve v jugovzhodni Sloveniji je – poleg že tradicionalnih otroških tekov, tekov s psi, rekreativnega teka in polmaratonske preizkušnje – tudi tek na 10 kilometrov, ki bo letos prvič potekal skozi prenovljeno mestno jedro. Novomeški polmaraton bo spremljalo več kratkotrajnih zapor v mestnem jedru in na mestnih vpadnicah, in sicer na Andrijaničevi cesti, Ljubljanski cesti, Topliški cesti in na Šmihelskem mostu, dlje časa pa bo v nedeljo, 3. oktobra, zaprta tudi Seidlova cesta pod stavbo Mestne občine Novo mesto do Šmihelskega mostu.

Podrobne informacije o zaporah in njihovem trajanju so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

