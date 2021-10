Na mednarodni konferenci o pametnih vaseh - tehnologija je orodje, ne rešitev

2.10.2021 | 08:40

Skupna fotografija udeležencev konference (STA)

Brestanica - V Evropi 80 odstotkov ozemlja predstavljajo podeželska območja in le tretjina evropskega prebivalstva živi na podeželju. Podeželje tako predstavlja ogromen potencial, zato smo začeli pripravljati dolgoročno vizijo, je na mednarodni konferenci o pametnih vaseh dejala evropska komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica.

Dolgoročna vizija za podeželska območja in vsi dogodki, ki ob tem potekajo, so sestavni del procesa ob konferenci za prihodnost Evrope, je poudarila evropska komisarka in pozvala vse k podajanju mnenj na za to vzpostavljeni digitalni platformi.

Nobena evropska politika danes ne more biti pripravljena, ne da bi upoštevala prebivalstva Unije, ki pa številčno upada, zato moramo o tem razmisliti in najti rešitve. Pametne vasi so prav gotovo ena od teh rešitev, je na konferenci z naslovom Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, ki je potekala na gradu Rajhenburg v Brestanici in so jo prenašali tudi prek spleta, dejala Šuica.

Sogovorniki na konferenci iz vrst predvsem evropske in državne politike ter lokalnega okolja so razmišljanja o konceptu pametnih vasi predstavili z različnih vidikov in področij. Večinoma so poudarili pomen digitalizacije podeželskega okolja ter sektorskega in horizontalnega povezovanja pri razvoju podeželja.

Soorganizator konference, evropski poslanec iz Slovenije Franc Bogovič, ki je tudi vodilni promotor koncepta pametnih vasi, je dejal, da je na podeželju že zdaj veliko dobrih praks in da velikokrat zanje sploh ne vemo. V Posavju, od koder prihaja, je izpostavil povezovanje pridelovalcev sadja in zelenjave, izkoriščanje potenciala Krke za namakanje, izvajanje storitev brezplačnih prevozov za starejše na podeželju, povezovanje ponudnikov v turizmu. Povezovanje je ključno za koncept pametnih vasi, je poudaril.

V Sloveniji več kot polovica prebivalcev živi na podeželju, na kar smo lahko ponosni in želimo si, da tudi v prihodnje tako ostane, je dejal kmetijski minister Jože Podgoršek, ki se zaveda, da je na podeželju treba storiti še marsikaj, da bo v njem tudi v prihodnje mogoče razvijati kmetijstvo.

Tudi v odgovorih na vprašanja in kritike poslušalcev je poudaril, da razvoj podeželja nista zgolj program Leader in instrument CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ampak da so za razvoj podeželja, ko govorimo o ključnem pomenu obstoja kmetij, namenjena praktično vsa sredstva, ki jih iz skupne kmetijske politike namenjajo kmetijskemu delu. Razvoj podeželja je absolutno povezan z razvojem kmetijstva in bolj ko bo kmetijstvo odporno, bolj bo odporno tudi podeželje, in bolj kot bo odporno podeželje, lažje bomo razvijali tudi pametne vasi, je dejal minister in v razpravi poudaril tudi pomen vključevanja sredstev drugih sektorjev.

Tudi po mnenju ministra za razvoj in kohezijsko politiko Zvonka Černača je pomembno, da vse politike na ustrezen način naslavljajo izzive podeželja. Temeljna dejavnost mora biti podpora kmetijstvu, nadgraditi pa je treba tudi vse ostale dejavnosti, je dejal.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je kot pomembno izpostavil, da vse procese digitalizacije, povezljivosti in napredka vprežemo v skupni cilj, ki je, da bomo imeli na podeželju aktivno generacijo, ki bo tam živela in delala, ter da bomo imeli pametne srebrne vasi, da bomo tudi na jesen svojega življenja lahko kakovostno čim dlje živeli doma.

Poslanka Evropskega parlamenta Elsi Katainen je poudarila, da je tudi na redko naseljenem Finskem razvoj podeželja zelo pomemben. Pametna vas po njenih besedah pomeni, da njen razvoj poteka neodvisno od lokacije, da pri tem skupaj delujejo oblasti na različnih ravneh in da vse poteka od spodaj navzgor. Opozorila je, da je digitalizacija samo orodje za doseganje cilja, medtem ko so najpomembnejši ljudje. Tudi nekdanja evropska komisarka za promet Violeta Bulc je dejala, da če želimo delovati pametno, to ni samo digitalno. Tehnologija je orodje, ne rešitev.

Konferenco je Bogovič organiziral skupaj s kmetijskim ministrstvom in v sodelovanju s pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji, Občino Krško, Centrom za podjetništvo in turizem Krško in Kulturnim domom Krško. Gre za enega izmed uradnih dogodkov na visoki ravni v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU. V okviru konference je včeraj osem posameznikov, vključno z Bogovičem in Bulčevo, ustanovilo tudi Forum pametnih vasi (Smart Villages Forum).

STA; M. K.