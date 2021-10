FOTO: Trgatev v znamenju metliške črnine

2.10.2021 | 13:30

Predsednica Kluba metliške črnine Tatjana Malešič

Slavku Dragovanu (v sredini) so čestitali za rojstni dan. Kot nekdanji metliški župan je bil skupaj z Mirjanom Kulovcem (desno) eden od ustanoviteljev Kluba metliške črnine.

Trgači so prišli iz Bele krajine in od drugod, vse pa povezuje to, kar sporoča napis na njegovi majici.

Vinomer - Klub prijateljev metliške črnine je pripravil v vinogradih Kmetijske zadruge Metlika na Vinomeru tradicionalno, že dvajseto trgatev. Okrog petdeset trgačev je tako zadnjega septembra obralo modro frankinjo s 3.500 trt. »Letošnja letina je izredno zanimiva. V Beli krajini smo imeli spomladi hudo pozebo, tako da bo pridelka količinsko precej manj, bo pa kakovostno izredno dober letnik. Upam, da bo eden vrhunskih letnikov,« je povedala predsednica kluba prijateljev metliške črnine Tatjana Malešič.

Klub prijateljev metliške črnine je bil ustanovljen pred 21. leti. Tatjana Malešič je druga predsednica, potem ko ji je vodenje predal pred dvema letoma Mirjan Kulovec, ki je bil predsednik kluba 19 let. »Pred dvajsetimi leti smo prvo trgatev kluba organizirali ravno tukaj v Vinomeru pred tem domom. Bili smo trije: Slavko Dragovan, Martin Črnugelj in jaz, še eden pa je prišel igrat harmoniko. Potem se je klub razvijal. Uspešno je deloval vsa leta na poslovnem področju in na področju promocije Bele krajine in nas je bilo preko sedemsto članov. V eni največjih trgatev je sodelovalo preko 130 trgačev,« je med drugim povedal Mirjan Kulovec.

Tokratne trgače je zaradi svoje odsotnosti nagovoril s pismom Julij Nemanič, in sicer je Slavku Dragovanu sporočil čestitko za rojstni dan.

Zbranim, med kaerimi je bila tudi kraljica metliške črnine Tjaša Rus, je dala napotke za delo v vinogradu Martina Legan Janžekovič, vodja vinogradništva v Kmetijski zadrugi Metlika. Za lažje delo in za veselo razpoloženje je Miha Pezdirec igral na harmoniko.

Tudi tokrat je vesele in marljive trgače pričakala polno obložena miza, na kateri je bilo tudi obilo tstega, kar je v razbeljeni peči pripravil Jože Bajuk, ki so ga predstvili kot »najboljšega pečenjarja«.

Preden so tega dne nekateri trgači prišli v Vinomer, so potrgali Tofovo brajdo pri gostilni Badovinac na Jugorju.

tekst in foto: M. L.

Galerija