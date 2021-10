Delež v petek opravljenih pozitivnih testov malo pod 20 odstotki

2.10.2021 | 10:50

Foto: Bobo

V petek so opravili 4993 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 993 okužb, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo 19,9 odstotka opravljenih testov. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 12.373 aktivnih primerov okužbe, kar je 255 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 867, kar je dva manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili v povprečju 584 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je 12 manj v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.

V bolnišnicah zdravijo 426 covidnih bolnikov, to je sedem več kot dan prej. Med njimi jih 118 potrebuje intenzivno nego, šest več kot dan prej. Umrlo je pet covidnih bolnikov.

V petek so sicer opravili tudi 32.967 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s testi PCR. Delež pozitivnih PCR-testov je bil v petek za 1,7 odstotne točke višji kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 1.128.388 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa 1.007.609.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 31 covidnih bolnikov (včeraj 32), od tega devet na intenzivni terapiji. Štiri nova pacienta so sprejeli, štiri tudi odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice se tudi danes za covidom zdravi en bolnik.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Dolenjske Toplice 8, Ribnica 7, Semič 6, Metlika 5, Črnomelj in Šentrupert 4, Kočevje, Trebnje, Žužemberk, Šmarješke Toplice in Straža 3, Šentjernej in Loški Potok 1

Posavje - Krško 11, Brežice 9, Radeče 5, Bistrica ob Sotli 1

M. K.