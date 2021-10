(Samo)testiranje zaposlenih: Stroški (pre)visoki, namen pa vprašljiv

Kako upoštevanje pogoja PCT poteka v Adrii Mobil?

Novo mesto - Kako podjetja izvajanja testiranja oz. samotestiranja zaposlenih in kaj menijo o njih – Gospodarstvo deležno neenakopravne obravnave – V Adriii Mobil vstop v prostore podjetja zavrnili eni osebi

V okviru ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa morajo po vladnem odloku po novem vsi delavci in osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati pogoj PCT. Vsi tisti, ki koronavirusa niso preboleli ali niso cepljeni, se morajo zato testirati ali samotestirati, pri čemur se testiranje všteva v delovni čas, strošek testiranja pa je obveza delodajalca.

Glede pogoja PCT kot pogoja za opravljanje dela, za dokazovanje katerega se upošteva potrdilo o prebolevnosti, cepljenosti, testiranju ali dokazilo o samotestiranju, nas je zanimalo, kako je s testiranji oz. samotestiranji, predvsem koliko zaposlenih se testira in kaj podjetja menijo o testiranjih. Kako so organizirali testiranja oz. kako ta potekajo, ali jih izvajajo sami ali so najeli zunanje izvajalce, ali testiranja izvajajo v delovnem času in kako to vpliva na delovni proces ter koliko znašajo stroški testiranj in ali imajo kakšne težave oz. ali so tudi takšni, ki se nočejo testirati in če so, kako podjetja ukrepajo. Vse to smo povprašali nekaj velikih podjetij v JV Sloveniji in Posavju. Žal smo do konca redakcije prejeli le odgovor novomeškega podjetja Adria Mobil, za kar se jim tudi zahvaljujemo.

SAMOTESTIRA SE 61 ODST. ZAPOSLENIH

V družbi Adria Mobil, ki zaposluje nekaj več kot 1.300 ljudi, jih 39-odstotkov izpolnjuje pogoj PC, 61-odstotkov zaposlenih pa mora izvajati samotestiranje. V podjetju testiranje izvajajo sami. Kot so nam povedali, samotestiranja potekajo v rednih tedenskih intervalih, in sicer v okviru posameznih oddelkov oziroma sektorjev, kjer izvedbo testiranja spremljajo in koordinirajo neposredni vodje. »Urejeno imamo tudi evidentiranje izvedbe testov, pri čemer zaposleni s svojim podpisom zagotavljajo verodostojnost opravljenega testa,« pravijo v Adrii Mobil.

NEGATIVEN VPLIV IN (PRE)VISOKI STROŠKI

»Gotovo ima tovrstno testiranje, ki poteka v okviru delovnega časa, negativen vpliv na učinkovitost in produktivnost samega procesa,« pravijo. Ta vpliv skušajo minimirati z ustrezno samoorganizacijo izvedbe po oddelkih, kar pomeni, da je izvedba testiranja vsakokrat v največji meri prilagojena delovnemu procesu, da je s tem tudi izguba delovnega časa čim manjša. Glede stroškov, ki jih ima podjetje s testiranji, pa pravijo, da so ti visoki oziroma glede na mednarodno okolje previsoki.

ZAVRNILI VSTOP V PODJETJE

»Težav v povezavi z izvedbo samotestiranj nismo zaznali, razen v enem primeru, ko je oseba zavrnila izvedbo testiranja na pogoj PCT, kar pa ni skladno s sprejetimi internimi akti družbe,« pravijo. Pogoj PCT so namreč v družbi umestili tudi v njihove interne akte, na temelju katerih so kot delodajalec dolžni zagotavljati ustrezne, torej varne delovne pogoje za vse zaposlene. »V omenjenem primeru smo osebi ponudili vse razpoložljive možnosti, da bi zadostila pogojem PCT, ki so pogoj za vstop v družbo, ker pa jih je ves čas zavračala, ji vstopa v podjetje nismo dovolili,« pravijo.

NEDOSLEDNOSTI IN NEENAKA OBRAVNAVA

»V Adrii Mobil spoštujemo vrednote zdravja in zdravega življenja ter smo jim zavezani s stališča zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja za naše zaposlene. Kljub temu pri organizaciji in izvajanju testiranj ugotavljamo veliko nedoslednosti in neenake obravnave,« pravijo. Pri tem mislijo predvsem na to, da je testiranje v javnem sektorju brezplačno, zasebni sektor, ki je motor slovenskega gospodarstva, pa mora stroške testiranj, ki jih je uvedla država, kriti sam. Sprašujejo pa se tudi glede ustreznosti, veljavnosti in namena testov, ki veljajo samo za prihod sodelavcev na delo in so v vseh drugih okoliščinah neverodostojen dokaz pogoja PCT.

