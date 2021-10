V ceveh odkrili leglo kač

2.10.2021 | 18:15

Simbolna slika (arhiv Svet24)

Danes ob 13:45 uri so v trgovskem objektu na Kandijski cesti v Novem mestu v ceveh, ki vodijo do opuščene telekomunikacijske omarice, odkrili leglo kač. Gasilci GRC Novo mesto so zadelali cevi v katerih se zadržujejo kače, in jim s tem preprečili dostop v objekt.

Izteklo motorno olje

Ob 14:42 je na parkirišču trgovskega centra na Ljubljanski cesti v Novem mestu iz poškodovanega vozila izteklo motorno olje. Onesnaženje na dveh kvadratnih metrih so sanirali gasilci GRC Novo mesto.

Vojaški helikopter v pomoč poškodovanemu

Ob 13.47 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor na krovu prepeljala poškodovano osebo iz SB Brežice v UKC Maribor.

M. K.