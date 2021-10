Na kočevski gimnaziji in srednji šoli v zadnjih letih beležijo večji vpis

3.10.2021 | 11:40

Kočevje - Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje v zadnjih letih beležijo povečevanje vpisa. Še leta 2018 so imeli konec avgusta vpisanih 319 učencev, letos že 412. Nasploh opažajo, da se k njim vrne del učencev, ki so se vpisali na druge šole izven Kočevja, npr. v Ljubljani ali Novem mestu, in potem ugotovijo, da jim domače okolje bolj ustreza.

Po navedbah ravnatelja Tomaža Markoviča so z letošnjim vpisom zadovoljni, čeprav je ob vpisnem postopku kazalo slabše. Konec avgusta so imeli vpisanih 412 dijakov, kar je več kot pretekla leta. Med drugim so se po enem tednu od vpisa k njim vpisali nekateri učenci, so se vpisali na šole v Ljubljani ali Nove mestu, potem pa so "prepoznali, da jim tuje okolje ne nudi toliko, kot so pričakovali". "Zato smo v začetku meseca vpisali kar precej dijakov v vse programe, tudi gimnazijskega, kar je posledično privedlo do dveh gimnazijskih razredov," pravi ravnatelj.

Šola ima trenutno 388 dijakov, od tega 163 v programu gimnazija, preostali so v programih ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, mizar, obdelovalec lesa, oblikovalec kovin - orodjar, prodajalec in strojni tehnik. V programu gimnazija imajo dva oddelka, v vseh ostalih po eden. Nudijo tudi izobraževanje odraslih.

Šola deluje v dveh stavbah, saj sta se leta 2012 vanjo združili Gimnazija Kočevje in Srednja šola Kočevje. V stavbi nekdanje srednje šole se izobražujejo dijaki v nižjem in srednjem poklicnem ter poklicno-tehniškem izobraževanju, v stavbi gimnazije pa so gimnazijci, ekonomski in strojni tehniki.

Pogoji za delo so po oceni Markoviča ustrezni, saj je bila stavba gimnazije prenovljena leta 2002, stavba srednje šole pa je bila leta 2014 zgrajena na novo. Šolo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto tudi dofinancira.

Markovič združitev dveh šol v eno ocenjuje kot pozitivno, saj je bilo s tem dijakom omogočeno lažje prehajanje med izobraževalnimi programi, tudi učitelji lahko poučujejo v različnih programih, ne samo v enem.

Okužb zaradi novega koronavirusa po navedbah ravnatelja zaenkrat ni veliko, če so, pa se ravnajo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pouk poteka v matičnih učilnicah.

STA; M. K.