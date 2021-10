FOTO: Krka z izjemnim Stipčevićem na kolena spravila Mornar

Rok Stipčević je Mornarju nasul kar 33 točk za prvo zmago Krke v tej sezoni lige Aba.

Na srečanju jadranske lige v dvorani Leona Štuklja so bili po 581 dneh včeraj lahko znova prisotni gledalci.

Novo mesto - Košarkarji Krke, ki so v torek v uvodnem krogu državnega prvenstva premagali Zlatorog za 50 točk, so se včeraj veselili novega uspeha. V drugem krogu jadranske lige so pred domačimi gledalci na kolena spravili Mornar (89:80), ki se je prejšnjo sezono prebil v polfinale regionalnega tekmovanja. Pri Novomeščanih je blestel veteran Rok Stipčević, ki je dosegel 33 točk. Izjemno natančen je bil pri metu izza črte, saj je od desetih poskusov za tri točke zgrešil le enega.

Začetek tekme sicer ni nakazoval, da bo Krka vknjižila prvo zmago v tej sezoni jadranske lige. Dolenjci so že po petih minutah zaostajali za 13 točk (7:20), saj so gostje brez težav prebijali njihovo obrambo. Trener Novomeščanov Dalibor Damjanović je od igralcev zahteval, da bolj agresivno in trdo pokrivajo nasprotnika, kar se je tudi zgodilo. Razlika je počasi kopnela, ob koncu prvih desetih minut so imeli Črnogorci le še tri točke prednosti. V drugi četrtini so se domači še bolj razigrali, v napadu so igrali kombinatorno, v obrambi pa ravno dovolj ovirali igralce Mornarja, da so zgrešili večino metov. Krka je na odmor odšla s prednostjo sedmih točk (45:38).

Domači tudi v nadaljevanju srečanja niso popuščali, pred zadnjo četrtino je bilo na semaforju 66:54. Črnogorci so se dobre štiri minute pred koncem približali na sedem točk zaostanka (77:70) in imeli priložnost, da bi zaostanek še zmanjšali, a je njihov najboljši strelec na tekmi Vladimir Mihailović (17 točk) zgrešil met za tri točke. Na drugi strani je bil bolj natančen včeraj izjemni Stipčević, ki je s trojko razblinil vse dvome o zmagovalcu. Pri domačih se je v napadu izkazal tudi Jan Kosi (20 točk), Andrej Stavrov pa jih je dodal 14. Krka je skupno zadela 14 trojk iz 21 poskusov in dobila skok z 31:18, imela pa več kot 55-odstotni met za dve točki.

Rok Stipčević, igralec Krke: »Težka tekma in zelo pomembna in velika zmaga proti spoštovanja vrednemu moštvu Mornarja. Imeli smo vzpone in padce skozi tekmo, kar je normalno, saj smo, razen mene in Lapornika, mlado moštvo. Imamo veliko novih igralcev, tako da bomo rabili še nekaj časa, da izpolnimo zamisli trenerja Damjanovića, ki so dobre. Fantje morajo napredovati še individualno, potem pa moramo kot moštvo to energijo in to kakovost sestaviti. Skozi sezono bomo napredovali, moramo biti samo potrpežljivi in verjeti v to. Gostje so začeli bolje, z več energije, mi pa smo bili nekako neodločni. Ko smo se sprostili smo prikazali dobre dele tekme, sedaj pa moramo gledati že na naslednjo tekmo. Danes sta se izkazala Kosi in Stavrov, tu so tudi drugi fantje, ki dobro delajo, Macura, Stergar, French, zasluga za zmago pa gre vsem fantom in celotnemu strokovnemu štabu. Res sem tudi sam odlično odigral, a pomembna je zmaga moštva.«

Dalibor Damjanović, trener Krke: »V prvi četrtini, ki smo jo začeli mehko in nismo upoštevali navodil, da bi naredili pametne majhne prekrške, smo razigrali goste. Vrnili smo se z dobro obrambo in pametno igro v napadu. Prišli smo v dober napadalni ritem, potem pa spet začeli komplicirati, žoga v napadu ni več tekla, nismo mogli dati koša, na srečo pa nas je rešil konec polčasa. Drugi polčas smo začeli ponovno zbrano, borbeno, držali smo se navodil in zasluženo zmagali. Čestitke fantom za zmago, čestitke tudi Mornarju za korektno igro. Želim jim vse najboljše v nadaljevanju, saj sta gospoda Pavičevića moja zelo dobra prijatelja.«

Novomeščani bodp naslednjo nedeljo gostovali pri Megi, 17. oktobra pa se bodo doma pomerili proti Zadru.

2. krog, liga Aba:

Krka : Mornar 89:80 (25:28, 45:38, 66:54)

Krka: French 4, Gibbs 6 (1:2), Stergar 2 (2:2), Stipčević 33 (4:4), Stavrov 14 (3:5), Kosi 20 (2:2), Lapornik 5 (2:2), Macura 5 (1:1).

Besedilo in fotografije: R. N.

