FOTO: V zaključkih nizov premalo zbrani

3.10.2021 | 08:15

Novo mesto - Začelo se je tudi državno prvenstvo v odbojki. Novomeščani so morali včeraj doma priznati premoč ekipi Salonit Anhovo iz Kanala, ki je slavila zmago s 3:1 (22, 21, -23, 16).

Dolenjci so si sicer odlično odprli srečanje, kajti po uspešnem napadu Žige Čopija so povedli z 9:5. Trener gostov Rade Dačovič je bil prisiljen vzeti minuti odmora, ki je obrodila sadove. Njegovi varovanci so zaigrali bolj zbrano tako v obrambi kot v napadu in ujeli Novomeščane na 16. točki. V zaključku prvega niza so Kanalci po zaslugi dobrega servisa prišli do prednosti in osvojili prvi niz.

Tudi v nadaljevanju srečanja so gledalci v dvorani Marof spremljali zelo izenačeno tekmo. A v zaključku niza so bili znova bolj zbrani odbojkarji Salonita, vodstvo z 2:0 je z uspešnim napadom potrdil Veljko Boharev.

Trener Krke Tomislav Mišin je v tretjem nizu na igrišče namesto sprejemalca Frana Peterlina, ki je to sezono okrepil Novomeščane, poslal Tonija Travnika. Mladi odbojkar iz Žužemberka je poživil igro Novomeščanov, ob koncu niza pa z dvema uspešnima napadalnima akcijama poskrbel, da tekme še ni bilo konec.

Domači navijači so pričakovali, da bodo krkaši tudi v četrtem nizu nadaljevali v podobnem ritmu, a že po nekaj minutah je bilo na semaforju 6:2 za goste. Mišin je z številnimi menjavami poskušal preobrniti potek igre, a Salonit ni dovolil presenečenja.

»Imel sem občutek, da je bila energija v polju zelo dobra med vsemi igralci. Stvari so dobro delovale nekje do polovice, do treh četrtin niza. Potem pa nam je res koncentracija nekoliko padla. Po slabi točki pride še ena ali dve in nasprotnik naredi odločilno razliko. Delati moramo na tem, da bodo te črne minute čim krajše,« je po tekmi povedal korektor Krke Zlatko Pulko, ki je dosegel enajst točk. Več od njega jih je pripeval le Žiga Čopi (14).

1. DOL, 1. krog:

Krka : Salonit Anhovo 1:3 (-22, -21, 23, -16)

Krka: Hafner 1, Erpič 3, Čopi 14, Borin, Travnik 9, Kožar 1, Pulko 11, Lavrič 1, Peterlin 10, Hvala, Lindič 1, Jaklič, Renko, Koncilja 7.

Panvita Pomgrad : ACH Volley 0:3 (-26, -22, -16)

Hiša na kolesih Triglav : Črnuče 0:3 (-20, -22, -21)

Calcit Volley : Merkur Maribor 1:3 (32, -18, -24, 23)

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija